2020-01-07T15:07:58+03:00
В мире

Сделанное «из космоса» фото горящей Австралии оказалось 3D-визуализацией

Леса материка, действительно, полыхают, но часть изображений - «фейки»
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Огромная часть Австралии оказалась в огне лесных пожаров.Огромная часть Австралии оказалась в огне лесных пожаров.Фото: REUTERS
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«Спасите леса Австралии», «помогите коалам», «не дайте погибнуть кенгуру» - этими призывами пестрят страницы пользователей Facebook, Instagram и Twitter. Чаще всего посты сопровождаются душераздирающими фотографиями обгоревших животных и сделанным из космоса снимком материка, который в буквальном смысле пылает.

Это изображение было опубликовано несколько дней назад и переслано десятки тысяч раз с подписями на самых разных языках, включая русский, испанский, португальский и арабский. Однако на деле, речь идет не о фотографии, а о графическом рисунке. Блогеры и журналисты по ошибке приняли 3D-визуализацию за реальный снимок.

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Многие пользователи соцсетей решили, что это настоящая фотография
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Автор работы Энтони Херси - фотограф из Брисбена, совсем не ожидал, что ситуация примет такой оборот, и по всемирной паутине разойдется фейковая информация. Он всего лишь взял спутниковые данные NASA о пожарах за период 5 декабря 2019 года по 5 января 2020-го и представил в наиболее удобной для воспитания форме.

"Масштаб немного преувеличен из-за размытого свечения, но в целом соответствует информации с сайта NASA", - говорится в посте в Instagram.

Стоит отметить. что это не первый случай, когда пользователи соцсетей выдают графические работы на тему пожаров в Австралии за реальные снимки. Например, изображение, на котором девочка стоит в воде в обнимку с коалой, а за ее спиной полыхает лес, состоит сразу из нескольких фотографий. Так, пугающие серо-оранжевые облака взяты со снимка извержения вулкана на Гавайях. Автор хотел привлечь внимание к проблеме, и не скрывает, что фото ненастоящее.

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Это изображение состоит сразу из нескольких фотографий, склеенных с помощью Photoshop
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"Пожалуйста, убедитесь, что вы упомянули, что здесь присутствует Photoshop", - говорится в записи.

Сайт kp.ru писал, что пожары охватили леса Австралии в сентябре 2019 года. Согласно последним данным AFP, погибли не менее 25 человек, более 1800 домов сгорели.

В Австралии бушуют лесные пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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