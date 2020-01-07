2020-01-07T18:01:37+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова отметила Рождество откровенными снимками

Балерина трогательно обратилась к поклонникам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова, находясь на отдыхе в Таиланде, не забывает о своих поклонниках.Анастасия Волочкова, находясь на отдыхе в Таиланде, не забывает о своих поклонниках.Фото: Instagram.com
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Православные всего мира 7 января отмечают Рождество Христово. Это один из главных праздников для всех верующих. Анастасия Волочкова, находясь на отдыхе в Таиланде, не забывает о своих поклонниках. Балерина в свойственной ей манере поздравила всех с этим светлым днем.

Анастасия Волочкова разместила несколько откровенных фото в честь Рождества. Из-за разницы во времени светлый праздник наступил на курорте на несколько часов раньше, чем в России.

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У нас по тайскому времени Рождество уже наступило...
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"У нас по тайскому времени Рождество уже наступило", - сообщила танцовщица в блоге. Она позирует на фоне заката в слитном купальнике бежевого цвета с высокими вырезами по линии бедер. Довершают гламурный образ звезды серебристого цвета сабо.

А на втором фото Анастасия блистает в мини-бикини цвета фуксии уже ранним утром. Как признавалась знаменитость, она рано встает, быстро завтракает и отправляется на пляж совершать прогулки на яхте.

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Привязанности бывают разного характера...
10976 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Привязанности бывают разного характера... Но самые сильные, на мой взгляд, - это любовью, искренностью, добропорядочностью, чистотой и светом души", - гласит подпись к снимку.

Волочкова даже на отдыхе не сидит без дела. У нее насыщенная культурная программа. Так, свой рождественский вечер она продолжила на набережной, залитой огнями. "Ждем начала концерта «Муммий Троль»", - сообщила обывателям звезда.

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Я переехала на новую вип-виллу в закрытом райском месте
14674 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, день назад Анастасия съехала из одной элитной виллы в другую. Таким образом артистка успеет посмотреть вторую часть острова Пхукет. "Для отдыха я всегда, конечно, выбираю лучшие места. В этом элитном комплексе нельзя арендовать виллы. Возможно только купить", - делилась балерина.

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На вилле восемь спален и нереальные виды
13827 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

И если в ее первой вилле было всего три спальни, то в новом особняке их целых восемь и нереальные виды из окна. "Здесь отдыхали Принц Абу-Даби, футбольная команда Манчестер Юнайтед, а теперь и я. После моего отъезда эту виллу можно будет купить за два миллиона долларов", - хвасталась Волочкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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