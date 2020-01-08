Павел Золотарев, генерал-майор: Россия может повлиять на снижение эскалации конфликта на Ближнем Востоке

- Павел Семёнович, как выглядит - с точки зрения военного аналитика - этот узел, который там, на Ближнем Востоке, так туго затянулся между США и Ираном? Какие здесь могут быть прогнозы?

- Хочется верить, что стороны проявят сдержанность.

Да, Иран нанес удар, какие-то потери неизбежные понесли американцы. Судя по всему, не очень хочется им сознаваться, какие это потери, каков их масштаб.

Прежде всего, конечно, американцам не хочется сознаваться, что есть потери людские. Тут ситуация понятна - у Трампа, в данном случае.

Но здесь могут быть разные варианты развития событий. Дальнейшая эскалация, то есть на действия Ирана – действия США в военной сфере.

И второй вариант – самый худший. Если эскалация неизбежно будет только возрастать. И на чем этот процесс остановится, на каком этапе, - трудно прогнозировать.

Это будет зависеть и от развития внутриполитической ситуации в США, а там, в основном, это будет использовано уже в интересах участников предстоящих президентских выборов, в связи с межпартийными противоречиями.

8 января Иран разбомбил американскую военную базу Аль Асад в ИранеФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это все так серьезно...

- Да! Когда такие внутренние причины являются главенствующими, то, как правило, это приводит к крайне непродуманным и тяжелым внешнеполитическим решениям. Это - опасная ситуация.

- А если вернуться к Ирану...

- Что касается Ирана, здесь тоже все будет развиваться - в зависимости от внутренних причин. Потому что протестная волна, мы ее ощутили по похоронам генерала Сулеймани – такое количество жертв - может быть очень мощной. Получается, и здесь власть является заложником внутриполитической ситуации.

- А кто и как может повлиять на ситуацию, чтобы уменьшить накал конфликта?

- В значительной мере, многое будет зависеть сейчас от усилий внешних сил.

В данном случае, - применительно к Соединенным Штатам, - ведущую роль могут сыграть их европейские партнеры и союзники по НАТО. И, с другой стороны, - в отношении Ирана – те государства, которые имеют на него хоть какое-то влияние. От этих внешних сил сейчас зависит очень многое.

Момент бомбардировки ракетами попал на видео.

- А какова здесь может быть роль России?

- Хочется верить, что здесь, во-первых, как я уже сказал, взаимодействие может быть между теми, кто имеет влияние на Соединенные Штаты, я имею в виду в данном случае и НАТО, и Евросоюз. В данном случае - может быть, даже где-то с консультациями с Россией.

С тем, чтобы эти усилия были согласованными. Потому что и в наших интересах, конечно, - предотвращение этой эскалации.

И, плюс ко всему, - наша активность в регионе в плане того, чтобы с теми, с кем мы поддерживаем хоть какие-то взаимоотношения, а где-то близкие к партнерским (союзников у нас там нигде нет, к сожалению). В этом смысле мы тоже как-то можем повлиять на сдержанность Ирана.

От этих двух факторов, в значительной степени, зависит возможность предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

- Россия сейчас все делает для того, чтобы минимизировать конфликт... В этом же ряду, надо полагать, и поездка президента Путина в Турцию и - перед этим - его визит в Сирию?

- Думаю, что да. Я думаю, что здесь не последнюю роль играет и предстоящий визит Меркель в Москву. (Он намечен на 11 января. - А.Г.)

Говорить о том, что мы уже играем эту сдерживающую роль, - наверное, преждевременно. Во всяком случае, действия с нашей стороны должны быть эффективными и активными. А уж как получится – я не знаю...

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

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