Иранский эксперт: Если американцы засекли наши ракеты, то почему их ПВО молчала?

Прошло меньше суток с момента двух почти одновременных событий: ночной ракетной атаки Ирана на объекты США в соседнем Ираке (что стало ответом на убийство американцами генерала КСИР Касема Сулеймани 3 января в Багдаде), а также утренней гибели украинского «Боинга», вылетавшего из Тегерана. Могут ли эти эпизоды быть взаимосвязанными — и, самое главное, каковы будут дальнейшие шаги в конфликте Исламской Республики и США? Об этом «КП» рассказал иранский журналист и эксперт по международной безопасности Фаршад Гользари.

«Американцы сосредоточены на внутренних делах»

— До сих пор крайне неясны итоги операции: Тегеран рапортует о «ликвидации 80 американских террористов», США — что «потери малозначительны».

— Как вы и сказали, новость о «80 убитых американских военных» подтверждена только Тегераном. Соединенные Штаты до сих пор не заявили о своей точной оценке ситуации. При этом ракетный удар КСИР нанесён сначала по базе «Эйн Аль-Асад» в провинции Анбар, а затем по базе «Аль-Харир» в 75 км от города Эрбиль. Эти две базы (особенно «Аль-Асад») имеют особое географическое и оперативное значение для американцев и даже иракцев. [О чём «КП» подробно писала ранее — прим. ред.]

Так что защита этих двух (и других) баз долгое время была приоритетной для Соединенных Штатов. И теперь вопрос в том, засекли ли США (допустим, с помощью своих ЗРК Patriot) ракетную атаку на данные базы. Если засекли, то почему же она, эта система ПВО, не смогла ответить?

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

— Что вам ещё показалось странным в реакции Вашингтона?

— Несколько дней назад Минобороны США и другие ведомства дважды сообщали, что «Иран, вероятно, нанесёт ответный удар через 24-48 часов». Они даже объявили, что будут следить за перемещениями иранских сил «с помощью спутниковых и наземных систем наблюдения». Здесь важно понимать, в чём заключается «военно-оборонительная» логика США: если они оценивают угрозу для себя выше чем в 50%, то либо выведут войска, либо перейдут на более безопасные позиции. Поэтому тот факт, что Вашингтон не объявляет о гибели своих солдат (и даже Дэвид Фридман, посол США в Израиле, говорит: дела идут хорошо) — указывают, что они больше озабочены внутриамериканскими делами. Трамп на пороге выборов-2020. Он знает, что если подтвердит гибель войск, то не только проиграет выборы, но и столкнётся с ещё более сильной травлей со стороны своих противников из Демократической партии США.

Иранский эксперт Фаршад ГользариФото: Личный архив

Загадки украинского «Боинга»

— Другая любопытная деталь: почти все ракеты вроде бы долетели до целей, но хороших фотографий с последствиями атаки пока нет.

— Да, существует «принцип документирования военных действий». Революционные гвардейцы [КСИР], возможно, задокументировали итоги ракетной атаки с помощью беспилотников и теперь ожидают, что Соединенные Штаты либо начнут отрицать потери, либо «замылят вопрос» в ходе стратегического молчания Белого дома. Поэтому пока мы ждём итоговой оценки от американцев, которые, скорее всего, будут отрицать потери. В любом случае, это может быть частью иранского медиа-сценария, чтобы заставить Белый дом «вскрыть позицию».

— На этом фоне произошла другая трагедия: гибель украинского «Боинга» на вылете из Тегерана. Ряд иностранных журналистов намекают: «после запуска ракет — значит вследствие».

— По мнению иранского Управления гражданской авиации, это был «технический инцидент». Если мы посмотрим на статистику авиакатастроф Boeing 737, то увидим, что данная модель неоднократно попадала в аварии по всему миру. С другой стороны, самолет взлетел из международного аэропорта Тегерана, в 40 км от столицы, тогда как иранские ракеты, которые попали на американские базы, дислоцированы в западном Иране. Мой вопрос иностранным журналистам: не смущает ли их, что цели ракет находились за тысячи километров от места вылета украинского самолета?! Кроме того, Международный аэропорт имени Имама Хомейни прикрыт очень мощной системой ПВО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753514" frameborder="0"></iframe> В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

Миролюбивая реакция

— Каковы, по-вашему, будут дальнейшие меры Тегерана и Вашингтона?

— Иран дал ответ США, как и ранее и обещал всему миру. Иран отреагировал на публичное убийство своего самого важного военного деятеля на Ближнем Востоке и теперь ждет реакции от Америки. И тут мы видим, что американцы слишком спокойны. Трамп публикует лишь «позитивный» твит. Министр обороны США заявляет, что они не воюют с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео говорит своему подчинённым в Госдепартаменте США, что они не имеют никакого отношения к иранской оппозиции за рубежом. Арабские страны лишь «выражают озабоченность» и даже не осуждают Иран. Европа также призывает к миру. Эти факты указывают на то, что Белый дом и команда Трампа заняты оценкой последствий и, возможно, типа и уровня дальнейшего реагирования. Вашингтон не может утверждать, что «не знал о нападении», потому что иракский премьер-министр [официальная власть в этой стране сильно зависит от Вашингтона — ред.] и, возможно, Москва были в курсе. Так что ныне Тегеран ждет от США итогового ответа, и, соответственного следующий шаг Ирана пока неясен и зависит от многих условий.

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