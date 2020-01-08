"Термальная вода вышла из берегов": Анфиса Чехова разделась на курорте во Франции
Анфиса Чехова в очередной раз доказала, что по праву носит звание одной из самых желанных женщин. Неувядающая красота телеведущей и ее пышные формы сводят с ума мужчин и вызывают зависть у женщин. Звезда не боится размещать откровенные снимки, ведь ей действительно есть что показать.
Анфиса Чехова в очередной раз взбудоражила поклонников своими аппетитными формами. Телеведущая улетела на новогодние каникулы во Францию. Знаменитость отдыхает на на горнолыжном курорте Шамони-Мон-Блан, который славится не только своими горнолыжными трассами, но и термальными источниками.
42-летняя телеведущая разместила в блоге видео. "Кто хочет ко мне?", - кокетливо подписала она ролик. Анфиса предстала перед публикой в купальнике. Поклонники пришли в восторг при виде своей любимицы.
"Анфиса, что ты творишь!", "Термальная вода вышла из берегов", "Я хочу к вам!", "Отдыхай, кайфуй за нас за всех", "Как же красиво!", "Анфиса отлично выглядишь", "Очень красивый купальник!", "О Боже, какая красота!", "Какая прелесть, как в сказке. Даже не верится, что это реальность", - делятся впечатлением фолловеры.
Кстати, 41-летняя телеведущая гордится своей фигурой. Некоторое время назад она даже посвятила оду пятой точке, так как знает, что именно благодаря ягодицам многие ставят ей лайки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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