2020-01-08T22:35:33+03:00
Звезды

"Термальная вода вышла из берегов": Анфиса Чехова разделась на курорте во Франции

Похоже, Шамони такого не видели
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анфиса Чехова разделась на курорте во ФранцииАнфиса Чехова разделась на курорте во ФранцииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анфиса Чехова в очередной раз доказала, что по праву носит звание одной из самых желанных женщин. Неувядающая красота телеведущей и ее пышные формы сводят с ума мужчин и вызывают зависть у женщин. Звезда не боится размещать откровенные снимки, ведь ей действительно есть что показать.

Анфиса Чехова в очередной раз взбудоражила поклонников своими аппетитными формами. Телеведущая улетела на новогодние каникулы во Францию. Знаменитость отдыхает на на горнолыжном курорте Шамони-Мон-Блан, который славится не только своими горнолыжными трассами, но и термальными источниками.

achekhovaachekhova
Кто хочет ко мне?
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42-летняя телеведущая разместила в блоге видео. "Кто хочет ко мне?", - кокетливо подписала она ролик. Анфиса предстала перед публикой в купальнике. Поклонники пришли в восторг при виде своей любимицы.

"Анфиса, что ты творишь!", "Термальная вода вышла из берегов", "Я хочу к вам!", "Отдыхай, кайфуй за нас за всех", "Как же красиво!", "Анфиса отлично выглядишь", "Очень красивый купальник!", "О Боже, какая красота!", "Какая прелесть, как в сказке. Даже не верится, что это реальность", - делятся впечатлением фолловеры.

Кстати, 41-летняя телеведущая гордится своей фигурой. Некоторое время назад она даже посвятила оду пятой точке, так как знает, что именно благодаря ягодицам многие ставят ей лайки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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