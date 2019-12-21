2019-12-21T01:14:41+03:00
Звезды

"Думаете, я образумилась?": шалунья Анфиса Чехова в кружевном белье устроила дефиле

От соблазнительной телеведущей невозможно оторвать глаз
Ольга ЛИБГАРДТ
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От соблазнительной телеведущей невозможно оторвать глазОт соблазнительной телеведущей невозможно оторвать глазФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анфиса Чехова активно ведет блог. Телеведущая чаще всего размещает у себя на страничке пикантные фотографии и ролики, радуя поклонников. Ведь от аппетитных форм фигуристой звезды перехватывает дух.

Анфиса Чехова не скрывает своей страсти к нижнему белью. Один из последних снимков, который разместила Анфиса Чехова, по-настоящему горячий. В кадре звезда предстала в кружевном бюстгальтере и трусиках. Она решила распахнуть перед поклонниками свой халат и показала себя во всей красе. Анфиса выставила вперед одну ногу и кокетливо демонстрировала женственные изгибы тела.

"Ну, что, соскучились по моим фото в белье? Думаете, я образумилась? А нет. Я все так же, в своем репертуаре. Существуют нудисты, а я бельевиста. Хлебом меня не корми, дай в красивом белье поразгуливать", - подписала фото 41-летняя телеведущая.

achekhovaachekhova
Ну, что, соскучились по моим фото в белье?
19892 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Фанаты Чеховой остались крайне довольны увиденным. Поклонники засыпали Анфису комплиментами, однако попросили, чтобы в следующий раз она "сняла с себя все лишнее". Некоторые обратили внимание на необычный сосуд в руках любимицы и посчитали, что именно так должна выглядеть восточная принцесса. Другие написали, что Чехова - "настоящая шалунья". Публика отметила, что Анфиса сильно похудела и выглядит прекрасно.

Кто-то из поклонников припомнил недавний пост Ксении Собчак. Жена Константина Богомолова нелестно высказалась о женщинах за 40, которые "обнажаются от отчаяния". На это Чехова заявила: "Ей просто нечего показать".

Один из фанатов поинтересовался у звезды, почему на всех фото она позирует одна. И здесь Анфиса не стала молчать. "А вы хотели бы, чтобы рядом со мной стоял еще мужик в нижнем белье?", - парировала красавица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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