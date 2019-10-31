Анфиса Чехова мешает соседям заниматься бурным сексом

Анфиса Чехова довольно часто откровенничает с поклонниками о своих любовных делах. 41-летняя телеведущая не так давно рассказывала публике об ухаживаниях известного престарелого певца, а на днях звезда, которая сейчас живет без мужчины, вмешалась в постельные утехи соседей.

Анфиса Чехова никогда не скрывала, что склонна к авантюрам. В юности она поцеловалась, едва познакомившись с мужчиной. "Нас представили друг другу, и мы начали целоваться! А в актерской профессии вообще приходится часто делать это именно с теми, кого впервые видишь", - со знанием дела говорит телеведущая.

При этом секс-бомба заверила, что ни разу не просыпалась в незнакомом месте. "Никогда в жизни не перебирала до такого состояния, чтобы не помнить, как я вернулась и куда", - поведала звезда экрана.

achekhova Видели ночь, снимали всю ночь до утра...

А не так давно Анфиса стала жертвой шантажа. Ее телефон взломали хакеры. Они угрожали опубликовать ее переписку. Чехова в ответ лишь посмеялась и заявила, что ей нечего скрывать.

Однажды в негативном свете Чехову хотел выставить мстительный поклонник. "В молодости один горе-бойфренд хотел отправить мои интимные снимки в прессу", - цитирует инстадиву "СтарХит".

Она также призналась, что недовольна постельными утехами соседей. Их секс мешает ей спать. "Дома тонкая стена между моей спальней и комнатой соседей. Квартиру там сдают, и жильцы часто меняются. Если новая пара проводит бурную ночь, я все слышу. Иногда даже приходится стучать", - посетовала Анфиса Чехова.