"Ни стыда, ни совести": пляжная вечеринка Волочковой обернулась полным провалом

Анастасия Волочкова пережила настоящее потрясение в Таиланде. Балерина почти сутки собиралась с мыслями, чтобы обнародовать скандальную информацию.

Анастасия Волочкова наслаждается элитным отдыхом на Пхукете. В ее распоряжении роскошная вилла с восемью спальнями, белоснежная яхта и ласковое солнце. Рядом со звездой находится и ее любимый мужчина, которого она не так давно показала поклонникам, стоя в бассейне.

А после этого снялась с ним на пляже, сравнив длину ног. Настя оказалась вне конкуренции.

Однако отдых омрачил неприятный инцидент. Настя вместе с друзьями отправилась на концерт группы "Мумий Тролль". Они арендовали столик для вип-персон, чтобы насладиться концертом. Однако пляжная вечеринка обернулась полным провалом.

"Обманули организаторы этого мероприятия всех! Многие покупали вип-столики по 500 долларов за одно место. За столы брали депозиты, запрошены и обещаны были море шампанского и яства! А на столах вип-гостей оказалась картошка фри и одна бутылка Просекко...", - обратилась балерина к поклонникам.

Но самое страшное, по словам артистки, - многие, купившие билеты за баснословные деньги, вообще не попали на эту пляжную вечеринку. "Концерт задержали на два часа... За столиками успели расположиться люди, вообще не имеющие пригласительных... Я была свидетелем этого хаоса", - негодует знаменитость.

volochkova_art Кому не спится...

Волочковой пришлось стоять в общей очереди, несмотря на вип-билеты. "Я очень плохо себя чувствую и сейчас... Жаль тех, кто потратил деньги и получил облом... Я всегда за правду!", - резюмировала Анастасия.

Поклонники посочувствовали своей любимице:. "Настя, не надо так принимать все близко к сердцу", "Главное, ваш мужчина был с вами", "У организаторов ни стыда, ни совести", "Настя, вы очень добрая и хорошая, многие этим пользуются", "Не обращайте внимания. Добра все равно больше, а у вас большое сердце".

После перенесенного стресса балерина отправилась на пляж принимать солнечные ванны и купаться в теплых водах Андаманского моря. Она сбросила с себя верхнюю часть микро-купальника, и, оставшись в трусиках-ниточках, явила поклонникам идеальную фигуру.

volochkova_art А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины...

"Я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный...", - заявила Анастасия Волочкова.