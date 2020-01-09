В Иране подтвердили, что украинский Boeing 737 загорелся в воздухе
Организация гражданской авиации Ирана подтвердила, что разбившийся в Тегеране украинский лайнер Boeing 737 загорелся еще в воздухе. Об этом свидетельствуют данные первоначального расследования авиакатастрофы.
"Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - сообщили в организации.
Специалисты выяснили, что экипаж лайнера обнаружил техническую проблему вскоре после вылета и решил вернуться в аэропорт. Траектория полета говорит о том, что сначала лайнер "Международный авиалиний Украины" следовал на запад, но потом развернулся.
"В момент крушения самолет возвращался в аэропорт", - цитирует агентство Tasnim текст заявления.
Примечательно, что в отчете нет сведений о попытках экипажа предупредить диспетчеров о неполадках.
Напомним, что украинский Boeing 737 разбился утром 8 января в Тегеране. Самолет со 167 пассажирами и девятью членами экипажа пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. Позже оказалось, что он на огромной скорости столкнулся с землей и взорвался.
Сайт kp.ru писал, что выжить не удалось никому. Большинство погибших - граждане Ирана и Канады. Украинцев на борту было всего 11 человек.
Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев
ИСТОЧНИК KP.RU
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