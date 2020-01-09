2020-01-09T10:47:11+03:00
Происшествия

В Иране подтвердили, что украинский Boeing 737 загорелся в воздухе

Пилоты обнаружили техническую проблему сразу после вылета и решили вернуться в аэропорт
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Самолет взорвался после столкновения с землейСамолет взорвался после столкновения с землейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Организация гражданской авиации Ирана подтвердила, что разбившийся в Тегеране украинский лайнер Boeing 737 загорелся еще в воздухе. Об этом свидетельствуют данные первоначального расследования авиакатастрофы.

"Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - сообщили в организации.

Специалисты выяснили, что экипаж лайнера обнаружил техническую проблему вскоре после вылета и решил вернуться в аэропорт. Траектория полета говорит о том, что сначала лайнер "Международный авиалиний Украины" следовал на запад, но потом развернулся.

"В момент крушения самолет возвращался в аэропорт", - цитирует агентство Tasnim текст заявления.

Примечательно, что в отчете нет сведений о попытках экипажа предупредить диспетчеров о неполадках.

Напомним, что украинский Boeing 737 разбился утром 8 января в Тегеране. Самолет со 167 пассажирами и девятью членами экипажа пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. Позже оказалось, что он на огромной скорости столкнулся с землей и взорвался.

Сайт kp.ru писал, что выжить не удалось никому. Большинство погибших - граждане Ирана и Канады. Украинцев на борту было всего 11 человек.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24