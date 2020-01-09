Эксперт: Заговорили, что "Боинг" в Иране сбит российской ракетой, но большинство услышали Зеленского

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о четырех версиях крушения «Боинга», летевшего из Тегерана в Киев. Две — в рамках того, что уже прозвучало из Ирана и Канады — разрушение двигателя по техническим причинам или взрыв внутри самолета. Еще одна, экзотическая — столкновение с другим летающим объектом ( чего радары не зафиксировали — ред.) Ну и четвертая, которую на Украине кто-то уже ставит на первое место: самолет был сбит ракетой ЗРК «Тор» российского производства, чьи обломки якобы были обнаружены среди обломков самого лайнера.

Прокомментировать эти версии и отношение к ним на Украине «КП» попросила известного украинского политолога Вадима Карасева.

- Одной из 4 версий глава СНБО назвал поражение «Боинга» ракетой российского производства «Тор»...

- Надо дождаться основной версии из этих четырех — а она должна появиться в ближайшее время. И тогда посмотрим. Наверное, давят американцы на Украину. Украина ведь стратегический партнер американцев, а самолет произведен на заводах американской компании. И для США, конечно, было бы выгоднее, чтобы и в политическом, и в экономическом контексте самолет упал не из-за его неисправности, а из-за пущенной с земли ракеты или из-за теракта на борту.

- Неисправность почти нового «Боинга» — это удар по имиджу США, а им это невыгодно?

- Американцам с точки зрения геополитики самая выгодная версия — самолет сбит с земли системами иранских ПВО. Тогда это уже не трагическая случайность, не сбой «надежной американской техники» - это злой умысел главного на сегодня американского врага — Ирана. И тут вырастает другой уровень восприятия трагедии. И другой уровень наказания Ирана. Другой уровень санкций. Другое отношение Европы. Старый Свет подтянется. Пока они занимают позицию наблюдателя. А американцам нужна конкретная, реальная поддержка Европой их санкцией. У Европы же другое отношение и к этому, к ядерной сделке. Если же включается режим действительно коллективных санкций - у Ирана реальные проблемы возникают.

- Аналогии с МН 17 возникают на Украине?

- Да. Но то, что в украинскую комиссию включены люди, работавшие по «Боингу», упавшему на Донбассе — так они же специалисты по расследованию авиакатастроф, они бы так и так попали в эту комиссию. И по международному праву спецы там есть.

- Глава СНБО, поставивший из четырех версий на первое место версию с «русской ракетой» - специалист в авиации, в системах ПВО?

- Ну он же секретарь Совбеза - и этим все сказано. Он официальное лицо, который учел мнение ведущих экспертов.

- Что думают о крушении на Украине?

- Есть те, кто предпочитает версию о ракете советского, российского производства. Но большинство обращает внимание на саму трагедию, а не на ее причины. В этом смысле обращение Зеленского к народу по поводу объявления дня траура и того, что не надо делать хайп на трагедии — оно точно отражает настроение большинства людей в стране.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал 00:00 00:00

worldhumancrisis Видео с места крушения украинского боинга в Тегеране

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