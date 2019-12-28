Новогодний утренник спас жизнь маме и ее двум детям - девушка сдала билеты на самолет, потерпевший крушение в Казахстане
Утром в пятницу, 27 декабря, в районе аэропорта Алма-Аты трагически погибли 12 человек. Направлявший в Нур-Султан самолет неожиданно потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом.
К счастью, лайнер не загорелся, но избежать жертв все равно не удалось. Свыше 40 человек оказались в больнице, чуть меньше половины из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Сайт kp.ru писал, что 28 декабря объявлено днем траура в Казахстане.
Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…
Полина Дышлюк и ее дети должны были находится в этом самолете вместе с сотней других пассажиров и членов экипажа, но счастливый случай уберег ее от возможной гибели. Дело в том, что незадолго до отправления утренник в детском саду решили перенести, и семье пришлось сдать билеты. Тогда Полина восприняла случившееся очень болезненно, а сейчас благодарит судьбу за такой новогодний подарок.
В пятницу утром она своими глазами видела, как по улицам проносятся десятки карет скорой помощи, и надеялась, что не случилось ничего настолько плохого.
Полина Дышлюк своими глазами видела как по улицам Алма-Аты проносились кареты скорой помощи
"Сегодня мне все говорят, что я и мои дети родились в рубашке. Я очень злилась из-за того, что билеты пришлось сдавать, терпеть неудобства от поездки на поезде. Хорошо, что все так вышло", - цитирует сайт телеканала "Звезда" Полину.
Сейчас молодой маме даже тяжело представить, что чувствовали ее родственники, которые знали номер рейса, которым она должна была лететь. Многие в тот злополучный день звонили, но не могли дозвониться и, вероятно, представляя самое страшное. Но в этот раз Полине удалось обмануть судьбу.
Девушка поменяла билеты на самолет, разбившийся в Алматы."Сегодня мне просто все говорят, что я и мои дети родились в рубашке", рассказывает Полина Дышлюк, сдавшая билеты на пятничный рейс авиакомпании "Бек Эйр"
ИСТОЧНИК KP.RU
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