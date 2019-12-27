2019-12-27T11:42:47+03:00
Происшествия

Президент Казахстана объявил 28 декабря днем траура

Утром в пятницу в аэропорту Алма-Аты разбился пассажирский самолет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
При крушении погибли 15 человек. Фото: МЧС КазахстанаПри крушении погибли 15 человек. Фото: МЧС Казахстана
Изменить размер текста:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем траура по погибшим при крушении самолета в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.

Сайт kp.ru писал, что авиакатастрофа произошла утром в пятницу, 27 декабря. Лайнер Fokker-100 неожиданно потерял высоту при взлете и врезался в двухэтажный дом. Погибли не менее 15 человек, еще несколько десятков пострадали. Всего же на борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На месте продолжают работать медики и спасатели.

"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - сообщается на странице Курмангали в Facebook.

Тем временем, следствие рассматривает две возможных причины авиакатастрофы - ошибка пилота и техническая проблема.

Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авиакатастрофа в Казахстане: Fokker-100 рухнул на жилые дома»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24