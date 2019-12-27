Президент Казахстана объявил 28 декабря днем траура
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем траура по погибшим при крушении самолета в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.
Сайт kp.ru писал, что авиакатастрофа произошла утром в пятницу, 27 декабря. Лайнер Fokker-100 неожиданно потерял высоту при взлете и врезался в двухэтажный дом. Погибли не менее 15 человек, еще несколько десятков пострадали. Всего же на борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На месте продолжают работать медики и спасатели.
"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - сообщается на странице Курмангали в Facebook.
Тем временем, следствие рассматривает две возможных причины авиакатастрофы - ошибка пилота и техническая проблема.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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