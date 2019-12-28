Спектакль окончен: тату-мастер победил в «Битве экстрасенсов» из-за Анастасии Волочковой

Вот и закончился очередной сезон (20!) телешоу «Битва экстрасенсов». Марат Башаров объявил победителем 23-летнего тату-мастера Дмитрия Матвеева. В этот раз продюсеры превзошли самих себя. Кажется, что этот парень сыграл главную роль сразу в нескольких фильмах с плохими сценариями: здесь и детектив, и мелодрама, и фильм ужасов, и романтическая комедия…

Напомним, что «Битву экстрасенсов» зрителям преподносят, как проект, основанный на реальных событиях – народу навязывают веру в то, что герои шоу настоящие маги и колдуны, которые видят прошлое и будущее. На самом деле весь проект – грамотно разыгранное профессионалами телешоу.

Победил 23-летний тату-мастер Дмитрий Матвеев. Фото: кадр шоу «Битва экстрасенсов»

В этот раз победитель громко заявил о себе с самого начала. Героиней испытания «Мистер Х» стала балерина Анастасия Волочкова. Экстрасенсы с закрытыми глазами должны были угадать – «почувствовать», кто «мистер Х». Матвеев описал внешность Волочковой, а когда ему открыли глаза сказал, что не знает, кто перед ним. Балерина отреагировала бурно. В итоге про Матвеева написали все интернет-порталы страны. Отличный сценарный ход! Поклонники «Битвы экстрасенсов» обратили внимание на парня с татуировками.

По легенде Матвеев «чернокнижник», который работал тату-мастером, а пару лет назад нашел рукописи прапрадеда о магических практиках и случилось чудо – у Димы обнаружились экстрасенсорные способности.

Анастасия Волочкова и победитель шоу во время испытания «Мистер Х». Фото: кадр шоу «Битва экстрасенсов»

Матвеева шел к победе, соблюдая законы всех киножанров. Он закрутил роман с одной из участниц (привет «Дому-2»!), при проведении обрядов использовал свою кровь, конфликтовал с соведущим передачи, на съемках, когда делал обряд вырубало свет…. И это малая часть мракобесия. Парня называют в эфире «чернокнижником». Он почему-то часто плакал в эфире и кусал ногти…

Когда его объявили победителем 20-й «Битвы экстрасенсов» чернокнижник не разревелся… Наверное, потому что представил, как двадцать тысяч рублей за прием превращаются в сорок на «поле чудес» в стране телезрителей. Ну а Марат Башаров в конце шоу сообщил о 21-м сезоне: «Мы не прощаемся, мы обязательно встретимся...»

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Их бьют, а они все равно летают... Кажется, что Алла Борисовна пела в том числе и о создателях «Битвы экстрасенсов». После серии разоблачений они долго думали и решились выпустить 20-й сезон многострадальной «битвы». (подробности)