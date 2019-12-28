Дженнифер Лопес смутила поклонников слишком узким латексным костюмом

Дженнифер Лопес в свои 50 лет может похвастаться не только успехами в карьере, многомиллионными гонорарами и прекрасной семьей. Певица является обладательницей роскошной фигуры. Много лет назад артистка застраховала свою попу на какие-то космические деньги. Точную сумму никто не знает. По слухам, она варьируется от одного миллиона долларов до 300 миллионов. Впрочем, некоторые источники говорят и вовсе о миллиарде долларов.

Чтобы поддерживать себя в форме, а тело в тонусе, Дженнифер Лопес буквально днюет и ночует в спортзале. Певица знает - у ее строгого тренера не забалуешь. Жесткий контроль, никаких поблажек и перерывов.

Звезда, помимо плавания и бега, выполняет специальные упражнение для своей знаменитой пятой точки. Стоя прямо, она делает вытянутой ногой широкий полукруг, далее следует удар, быстрое приседание и прыжок наверх. И так раз десять минимум. Зрелище, надо сказать, не для слабаков. Ну а выполнить такое и вовсе смогут лишь подготовленные.

Зато и результат на лицо - идеальное подтянутое тело, как у 20-летней. Его на днях и показала знаменитость, которую засняли на выходе из спортзала. Артистка завязала пучок на голове и надела ярко-красный латексный костюм, состоящий из топа и лосин. Вот только последние и сыграли с Дженнифер злую шутку. Они оказались слишком узкими.

При виде своей любимицы пользователи соцсетей обалдели и смутились одновременно. Кто-то из поклонников заявил, что Лопес забыла надеть под лосины трусики, кто-то посчитал, что виной всему латексный материал, а кто-то предположил, что певица набрала лишние килограммы, потому спортивная одежда и "впилась в кожу".

Сама Джей в последнее время говорила, что сейчас находится в идеальной для себя форме. Она смогла сильно похудеть к своему знаменитому мировому турне, которое с успехом прошло во многих странах, в том числе и в России. А теперь вовсю готовится к свадьбе с возлюбленным Алексом Родригесом. А, зная любовь красавицы к откровенным нарядам, можно с уверенность сказать, что она сразит наповал своим свадебным платьем.

Ну, а про свою знаменитую пятую точку Лопес не раз говорила: "В моей семье все это буквально прославлялось. Типа «у Дженнифер большая попа, и это отлично!». Ну да, природа в этой области меня не обидела".