2019-11-29T20:01:58+03:00
Звезды

50-летняя Дженнифер Лопес показала честное фото с морщинами и носогубными складками

У певицы и актрисы, как и любой женщины, есть возрастные изменения на коже
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Дженнифер Лопес не так давно отметила 50-летие и закончила съемки в фильме "Стриптизерши"Дженнифер Лопес не так давно отметила 50-летие и закончила съемки в фильме "Стриптизерши"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дженнифер Лопес носит звание одной из самых сексуальных женщин современности. В свои 50 лет она может похвастаться подтянутой фигурой и молодым лицом. Во всяком случае именно такой видят ее поклонники на фотографиях, которые звезда публикует в блоге. Какого же было удивление публике, когда их взору предстали снимки певицы до обработки в фотошопе.

Свежие фотографии Дженнифер Лопес вызвали настоящий переполох. Стилисты поработали на внешностью поп-дивы, уложив волосы в хвост. Дженнифер в прямом смысле блистала и блестела как самый дорогой бриллиант, так как на ней было вечернее платье бордового цвета, расшитое пайетками.

admin_anshlakadmin_anshlak
Дженнифер Лопес в 50 решила показать себя без обработки фото
4295 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Под фото знаменитости, которые появились в соцсетях, публика оставляет сотни комментариев. "Это ее не портит", "Да, не все так радужно, но все очень даже ничего", "С тонной штукатурки", "Шикарнейшая", "Ну хорошенькая же", "Я так же в 37 выгляжу", "Выглядит прекрасно, тело огонь. Скандалов не наблюдается", "Умница!", "Бузова сейчас точно так выглядит", "Вот это по-настоящему!", "Красивая, какая есть", - пишут фолловеры.

jlo_loverrsjlo_loverrs
Дженнифер Лопес носит звание одной из самых сексуальных женщин современности
87 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, Дженнифер Лопес не так давно отметила 50-летие и закончила съемки в фильме "Стриптизерши". Впереди у нее свадьба. Дженнифер уже выходила замуж три раза. Впервые она пошла под венец в 1997 году с официантом и менеджером Охани Ноа. Супруги расстались спустя год и еще долго судились друг с другом - Охани шантажировал звезду интимными снимками и видеозаписями и требовал денег. Второй брак Джей Ло заключила с танцором Крисом Джаддом в 2001 году. Но и он продлился только год. В 2004 году Дженнифер вышла замуж за латиноамериканского певца Марка Энтони. В 2008-м у них родились двойняшки Макс и Эмма. Супруги развелись в 2014 году. В феврале 2018 года Лопес начала встречаться с Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес - 50.Хотите - верьте, хотите - нет, но Джей Ло стукнуло 50 лет! Трудно поверит, правда? А, по-вашему, на какой возраст выглядит артистка?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дженнифер Лопес, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роскомнадзор о списке сайтов с фейками: претензий к СМИ нет
МИД РФ: статус Донбасса станет ключевой темой "нормандского саммита"
"Нафтогаз" рассказал о прогрессе в переговорах с Россией по газу
Московских таксистов оставили без насвая
В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии
Йеменские повстанцы сбили вертолет ВВС Саудовской Аравии
Трехсторонние консультации по газу перенесены на следующую неделю
Мужчина ранил ножом полицейского в метро Москвы
Эрдоган предложил Макрону проверить свой мозг
В Лондоне совершено еще одно нападение: ранены несколько человек
Путин надеется, что россияне никогда не перестанут использовать слово "мама"
Неизвестный открыл стрельбу на Лондонском мосту
МИД прокомментировал переброску войск США к центру нефтедобычи в Сирии
Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
"Газпром": прокачка "Северного потока-2" не будет зависеть от Украины
Путин призвал принять меры по социальной адаптации мигрантов
В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа на Украину
Древние артефакты обнаружены при прокладке "Турецкого потока" в Сербии
Президент Чехии призвал не забывать, что "власовцы" - предатели родины
Роскомнадзор опубликовал список сайтов с фейковыми новостями
Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря
Прокурор запросила 14 лет тюрьмы для экс-министра финансов Подмосковья за хищение 14 млрд рублей
Посольство Украины в США пожаловалось на Apple из-за российского Крыма в приложениях
Руководство «Нафтогаза» обратилось в суд Латвии по спору с «Газпромом»