50-летняя Дженнифер Лопес показала честное фото с морщинами и носогубными складками

Дженнифер Лопес носит звание одной из самых сексуальных женщин современности. В свои 50 лет она может похвастаться подтянутой фигурой и молодым лицом. Во всяком случае именно такой видят ее поклонники на фотографиях, которые звезда публикует в блоге. Какого же было удивление публике, когда их взору предстали снимки певицы до обработки в фотошопе.

Свежие фотографии Дженнифер Лопес вызвали настоящий переполох. Стилисты поработали на внешностью поп-дивы, уложив волосы в хвост. Дженнифер в прямом смысле блистала и блестела как самый дорогой бриллиант, так как на ней было вечернее платье бордового цвета, расшитое пайетками.

admin_anshlak Дженнифер Лопес в 50 решила показать себя без обработки фото

Под фото знаменитости, которые появились в соцсетях, публика оставляет сотни комментариев. "Это ее не портит", "Да, не все так радужно, но все очень даже ничего", "С тонной штукатурки", "Шикарнейшая", "Ну хорошенькая же", "Я так же в 37 выгляжу", "Выглядит прекрасно, тело огонь. Скандалов не наблюдается", "Умница!", "Бузова сейчас точно так выглядит", "Вот это по-настоящему!", "Красивая, какая есть", - пишут фолловеры.

jlo_loverrs Дженнифер Лопес носит звание одной из самых сексуальных женщин современности

Напомним, Дженнифер Лопес не так давно отметила 50-летие и закончила съемки в фильме "Стриптизерши". Впереди у нее свадьба. Дженнифер уже выходила замуж три раза. Впервые она пошла под венец в 1997 году с официантом и менеджером Охани Ноа. Супруги расстались спустя год и еще долго судились друг с другом - Охани шантажировал звезду интимными снимками и видеозаписями и требовал денег. Второй брак Джей Ло заключила с танцором Крисом Джаддом в 2001 году. Но и он продлился только год. В 2004 году Дженнифер вышла замуж за латиноамериканского певца Марка Энтони. В 2008-м у них родились двойняшки Макс и Эмма. Супруги развелись в 2014 году. В феврале 2018 года Лопес начала встречаться с Алексом Родригесом.