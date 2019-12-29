«Таких, как Галка Волчек, больше не делают»: театр «Современник» простился со своим худруком

Столько знаменитостей да еще в столь ранний час никогда раньше не встречалось на Чистопрудном бульваре. Из-за того, что движение по бульвару было перекрыто, многие из них топали от метро. Впереди меня с букетом белых хризантем спешила Лия Ахеджакова. За ней шагал писатель и переводчик Михаил Мишин, он нес Галине Волчек желтые розы. А было всего 10 утра.

С самого утра к "Современнику" идут люди - коллеги, ученики, поклонники таланта Галины ВолчекФото: Михаил ФРОЛОВ

К этому времени сцена «Современника» утопала в цветах. Гражданскую панихиду вел актер Сергей Гармаш. Церемонию сопровождала классическая музыка и камерный оркестр. На сцене перед гробом сидели самые близкие: сын Галины Волчек — продюсер, оператор Денис Евстигнеев, певица Кристина Орбакайте, прославленный тренер Татьяна Тарасова, потом к ним присоединилась Наина Ельцина.

Сцена утопает в цветах. Церемонию сопровождает классическая музыка , которую исполняет камерный оркестрФото: Михаил ФРОЛОВ

К микрофону вышел Александр Ширвиндт.

- Снаряды рвутся рядом и рвутся очень прицельно, - сказал худрук театра «Сатиры». - Что такое Галочка Волчек, с которой я дружил 63 года? Это талант, мудрость и смелость — вот триптих ее существа. Утрата действительно невосполнимая. Такие ярчайшие индивидуальности, увы, перестали делать…

12:25 Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Bosco di Ciliegi Михаил КуснировичФото: Михаил ФРОЛОВ

Ширвиндт напомнил, какое актерское дарование было в Галине Волчек. Когда она играла в спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф», ее работу на сцене можно было сравнить только с игрой великой Фаины Раневской в спектакле «Дальше — тишина».

Наина Иосифовна ЕльцинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский напомнил, что Галина Волчек ушла в год театра. И это символично. «Трудно осознать масштаб потери. Ушел уникальный человек, заменить которого невозможно», - сказал Кибовский.

Татьяна Тарасова говорила, какое большое сердце было у Галины Волчек. Вспоминала, как она умела дружить: «Галя умела каждому уделять внимание и рядом с ней люди всегда были счастливы. А как она любила своих артистов. Мы виделись совсем недавно - 19 декабря справляли ее день рождения. Она кашляла сильно, не так, как обычно. Галя, прости нас, что мы не разглядели, что ты уже была больна».

Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Швыдкой вспомнил период, когда еще в начале 70-х театр «Современник» играл спектакли в своем старом здании на площади Маяковского:

- Играли «Чайку», - говорил Швыдкой. - Последний спектакль перед закрытием сезона, когда уже было известно, что Олег Ефремов уходит во МХАТ. Никто не понимал, как жить и что будет дальше. Ефремов был безусловный авторитет. Он хотел, чтобы «Современник» стал частью МХАТа. Но этого не хотели актеры «Современника». Они уже почувствовали свой театр, что «Современник» уже состоялся. Нужна была безумная смелость, чтобы взять на себя ответственность за коллектив. Галина Борисовна доказала, что она может быть художественным руководителем этого театра. Умерила свое актерское дарование и амбиции ради других актеров. Она порушила свою актерскую биографию ради «Современника». На это мало кто способен.

Максим ГалкинФото: Михаил ФРОЛОВ

В это время в зрительный зал зашли Филипп Киркоров и Максим Галкин. Многие ожидали увидеть рядом с ними Аллу Пугачеву, которая дружила с Волчек. Но Алла Борисовна так и не появилась.

- У Аллы резко поднялось давление, она тяжело переживает потерю такого друга, каким для нее была Галина Борисовна, - Максим Галкин вышел к микрофону, чтобы сказать слова соболезнования за себя и за жену. - 19 декабря, всего неделю назад, мы были здесь в театре. У Галины Борисовны был день рождения. Она смеялась, делилась планами, ничто не предвещало плохого. Галина Борисовна, спасибо, что вы были близким другом нашей семье, необходимым нам человеком. Спасибо, что вы были бабушкой для наших с Аллой детей. С вашим уходом мы потеряли частицу огромной вселенной.

Тренер Татьяна ТарасоваФото: Михаил ФРОЛОВ

На прощании стало плохо и Наине Иосифовне Ельциной, которая тоже близко дружила с Волчек. Вдове первого президента России принесли таблетки. Через некоторое время она смогла подойти к гробу, чтобы попрощаться с актрисой. «Наша семья очень ее любила. И Галина Борисовна отвечала нам тем же, - рассказала Наина Иосифовна. - Она даже знала всех наших правнуков по именам».

Прощание с Галиной Волчек.

В конце церемонии Сергей Гармаш включил запись, сделанную всего неделю назад на дне рождения Волчек. Голос Галины Борисовны звучал как пророческое напутствие: «Главное, чтобы вы держались вместе. Вместе вы — стена, которую не разрушить. У вас начинается новый период. А я… все равно буду с вами. Верьте, что я вас очень люблю».

Олег МеньшиковФото: Михаил ФРОЛОВ

Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с другим великим театральным режиссером и худруком Марком Захаровым. Галина Волчек была одним из создателей театра «Современник» и возглавляла его с 1972 года.

Владимир Машков и Кристина ОрбакайтеФото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, народная артистка СССР умерла 26 декабря. За несколько дней до этого она попала в Боткинскую больницу с двусторонней пневмонией. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делали все возможное, чтобы ее спасти, но произошла закупорка легочной артерии.

Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования сыну Галины ВолчекФото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер Карен ШахназаровФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Александра ЗахароваФото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Михаил ЕфремовФото: Михаил ФРОЛОВ

Единственный сын Галины Волчек Денис ЕвстигнеевФото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Сергей ГармашФото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Александр ШирвиндтФото: Михаил ФРОЛОВ

Владислав ТретьякФото: Михаил ФРОЛОВ

Александр АдабашьянФото: Михаил ФРОЛОВ

Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментамиФото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752017" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...

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