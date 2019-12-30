"Cиликон выскребали, выливался в лимфоузлы и во все ткани": Лера Кудрявцева шокировала жуткими подробностями о лопнувшей груди

Лера Кудрявцева уже несколько дней находится в больнице после тяжелой операции. У телеведущей лопнула силиконовая грудь. Звезда не скрывает - сейчас она на обезболивающих, а у ее кровати круглосуточно дежурит медсестра. Пока еще велика вероятность заражения. Процесс заживления проходит крайне медленно из-за тяжелых последствий.

Лера Кудрявцева лежит в частной палате. Ей ежедневно проводят процедуры - откачивают скапливающийся гной после того, как ее левый грудной имплант порвался, а силикон распространился по тканям. Хирургам пришлось провести агрессивную операцию, которая длилась три с половиной часа.

Журналисты передачи "Ты не поверишь!" дозвонились до телеведущей и справились о ее здоровье. Лера пока себя неважно чувствует. Да и пережитый стресс дает о себе знать. Ведь фигуристая красавица могла умереть.

"Порван имплант, силикон уже выливался минимум пять-шесть лет. Просто выливается и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки. Понимаете, этим пропитался вообще весь организм", - шокировала знаменитость подробностями.

Кудрявцева сама с трудом приняла происходящее. Ведь на месте ее лопнувшей груди, где порванный имплант, была просто каша. "И вот эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Мне помимо того, что мне удаляли имплант, мне еще этот силикон просто оттуда выcкребали", - делится она.

Эффектная блондинка напугана тем, что даже не догадывалась, какому риску подвергает свою жизнь."У меня был первый ребенок, я его кормила грудью. Она у меня там немножко деформировалась. Я поставила себе на тот момент очень хороший имплант. И мне сказали, что пожизненная гарантия...", - поведала Лера.

Телеведущая на всю страну рассказала о своей боли, чтобы уберечь женщин от роковой ошибки, которая может стоить им жизни. Сейчас звезда хочет только одного - увидеть дочь Машеньку и любимого мужа Игоря Макарова, быть с ними дома.

leratv Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

Звездное семейство собиралось провести новогодние каникулы в Таиланде. Однако об этом придется забыть. Кудрявцевой предстоит длительное восстановление. "У меня своя маленькая грудь, которая сейчас будет долго на реабилитации", - сетует звезда.

Буквально на днях она показала удаленные импланты. "Зрелище, конечно, неприятное. Но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку не запугивания ради, а для понимания так сказать «катастрофы». Не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантов". - обратилась она к подписчикам.

Знаменитость особо подчеркнула, что пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые импланты не существует. "УЗИ не информативно. Только МРТ с контрастом. У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв... 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме. Я постоянно чувствовала «синдром хронической усталости»", - резюмировала Лера Кудрявцева.