С Ларисой Гузеевой случилась истерика
Всем известно, что Лариса Гузеева болезненно воспринимает критику в свой адрес. Бессменная ведущая программы "Давай поженимся!" давно ведет борьбу с хейтерами в соцсетях. Артистка за словом в карман никогда не лезет и позволяет себе жесткие высказывания и даже нецензурную лексику. Она нещадно банит зарвавшихся злопыхателей, которые попадают под горячую руку темпераментной актрисы. Однако на этот раз с острой на язычок звездой экрана случилась самая настоящая истерика.
Кто и что так огорчили Ларису Гузееву, еще предстоит выяснить. Однако поклонники 60-летней телезвезды были всерьез взволнованы, если не сказать напуганы, когда прочитали свежий комментарий под фотографией в блоге своей любимицы. "Моим дорогим подписчикам просьба не просматривать этот пост", - обратилась к публике актриса.
То что фолловеры прочитала далее, по-настоящему шокирует. "Он для опарышей, которые вдруг выползли в огромном количестве за последнюю неделю. Я в курсе, чей это заказ, и ржу в голос! Эу! Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние. Все, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом, за что! За то, что выродки. Начинайте!", - написала в адрес хейтеров Лариса.
Она также сообщила, что писать ей личные сообщения не имеет никакого смысла: "Директ я удаляю, не читая. Не трудитесь".
Подписчики тут же попытались выяснить, что же стряслось. Одни предположили, что Ларису достали разговоры про ее роскошную квартиру. Мол, злые языки набросились на Гузееву, призывая к ответу, откуда у нее столько денег.
Другие считают, что с актрисой произошла истерика из-за того, что она скоро может остаться без работы. Несколько дней назад появились слухи, что передачу "Давай поженимся!" хотят закрыть.
Третьи полагают, что срыв случился из-за голодания. Недавно артистка вернулась из спецклиники. Там она семь дней сидела на жесткой диете ради того, чтобы сбросить лишний вес.
А особо проницательные уверены - виновником нервов знаменитости стал Гарик Харламов. Юморист последнее время только и делал, что троллил Ларису. Смонтированные нарезки из программы "Давай поженимся!" набирали огромное число комментариев и просмотров. При этом Гузеева и Харламов друг с другом не знакомы. "Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?", - однажды отреагировала Гузеева на почин шоумена.
Как бы то ни было, пока звезда "Жестокого романса" хранит гробовое молчание о причине столь жесткого сообщения, оставленного в соцсети. Она никак не отреагировала на многочисленные вопросы своих фанатов.
Стоит отметить, что нападки на Ларису Гузееву в Сети - явление довольно частое. То фолловерам не нравится новый цвет волос звезды, то она не в том наряде, то ее упрекают за лишний вес или резкие высказывания. Актриса критики не терпит. Она сразу ставит хейтеров на место острым словцом или заносит в черный список. "Никогда не думала, что хамы на моей странице такие ранимые и обидчивые, практически в падучей от моих ответов. А вы не переступайте и не огребете", - разразилась как-то гневной отповедью артистка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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