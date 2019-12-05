2019-12-05T23:45:22+03:00
Звезды

С Ларисой Гузеевой случилась истерика

Телеведущая, известная вздорным нравом, всерьез взволновала поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Гузеева.Лариса Гузеева.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Всем известно, что Лариса Гузеева болезненно воспринимает критику в свой адрес. Бессменная ведущая программы "Давай поженимся!" давно ведет борьбу с хейтерами в соцсетях. Артистка за словом в карман никогда не лезет и позволяет себе жесткие высказывания и даже нецензурную лексику. Она нещадно банит зарвавшихся злопыхателей, которые попадают под горячую руку темпераментной актрисы. Однако на этот раз с острой на язычок звездой экрана случилась самая настоящая истерика.

Кто и что так огорчили Ларису Гузееву, еще предстоит выяснить. Однако поклонники 60-летней телезвезды были всерьез взволнованы, если не сказать напуганы, когда прочитали свежий комментарий под фотографией в блоге своей любимицы. "Моим дорогим подписчикам просьба не просматривать этот пост", - обратилась к публике актриса.

То что фолловеры прочитала далее, по-настоящему шокирует. "Он для опарышей, которые вдруг выползли в огромном количестве за последнюю неделю. Я в курсе, чей это заказ, и ржу в голос! Эу! Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние. Все, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом, за что! За то, что выродки. Начинайте!", - написала в адрес хейтеров Лариса.

Она также сообщила, что писать ей личные сообщения не имеет никакого смысла: "Директ я удаляю, не читая. Не трудитесь".

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Ничтожества малолетние...
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Подписчики тут же попытались выяснить, что же стряслось. Одни предположили, что Ларису достали разговоры про ее роскошную квартиру. Мол, злые языки набросились на Гузееву, призывая к ответу, откуда у нее столько денег.

Другие считают, что с актрисой произошла истерика из-за того, что она скоро может остаться без работы. Несколько дней назад появились слухи, что передачу "Давай поженимся!" хотят закрыть.

Третьи полагают, что срыв случился из-за голодания. Недавно артистка вернулась из спецклиники. Там она семь дней сидела на жесткой диете ради того, чтобы сбросить лишний вес.

А особо проницательные уверены - виновником нервов знаменитости стал Гарик Харламов. Юморист последнее время только и делал, что троллил Ларису. Смонтированные нарезки из программы "Давай поженимся!" набирали огромное число комментариев и просмотров. При этом Гузеева и Харламов друг с другом не знакомы. "Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?", - однажды отреагировала Гузеева на почин шоумена.

Как бы то ни было, пока звезда "Жестокого романса" хранит гробовое молчание о причине столь жесткого сообщения, оставленного в соцсети. Она никак не отреагировала на многочисленные вопросы своих фанатов.

Стоит отметить, что нападки на Ларису Гузееву в Сети - явление довольно частое. То фолловерам не нравится новый цвет волос звезды, то она не в том наряде, то ее упрекают за лишний вес или резкие высказывания. Актриса критики не терпит. Она сразу ставит хейтеров на место острым словцом или заносит в черный список. "Никогда не думала, что хамы на моей странице такие ранимые и обидчивые, практически в падучей от моих ответов. А вы не переступайте и не огребете", - разразилась как-то гневной отповедью артистка.

Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»

ИСТОЧНИК KP.RU

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