"Я больше в ту жизнь не вернусь": Гузеева рассказала, как довела себя до плачевного состояния и скатилась на дно

Лариса Гузеева более 20 лет является бессменной ведущей программы "Давай поженимся". За эти годы гости передачи делились со звездой самым сокровенным. Да и сама артистка не раз публично признавалась в своих пороках.

В свежем выпуске шоу "Давай поженимся" была затронута тема женского алкоголизма. Героиней программы стала женщина по имени Татьяна, которой запретили общаться с детьми из-за ее пагубного пристрастия. В поисках счастья и поддержки несчастная пришла на передачу.

Лариса Гузеева очень внимательно выслушала исповедь своей гостьи. А потом в ее поддержку сказала пламенную речь. Звезда фильма "Жестокий романс" призналась, что в свое время сама себя довела до плачевного состояния и буквально скатилась на дно.

guzeeva_love Нужно решиться и идти к своей цели!

По ее словам, она не могла смотреть на свое отражение в зеркале. Гузеева заявила, что она "жирная", а неделю назад все было еще хуже. "Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить - значит до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего", - разоткровенничалась она.

При этом Гузеева нашла в себе силы и справилась с выпавшими на ее долю испытаниями. "Я больше в ту жизнь не вернусь. У меня была депрессия. Я не буду больше блондинкой, жирной, я уже не буду этой свининой-монадой. Но я для этого что-то делаю", - резюмировала Лариса.

Стоит отметить, что Лариса Гузеева часто делится с поклонниками насущными проблемами. Так, звезда не раз признавалась, что давно ведет борьбу с лишним весом. В середине ноября она решила избавиться от лишних килограммов в специализированной клинике. 60-летняя актриса призналась, что своими силами не справляется - у нее недостаточно силы воли, чтобы держать себя в форме. "Нужно признаться, что мне одной не получается сбрасывать вес. Это моя проблема. Конечно, она напрямую связана с нервами", - посетовала знаменитость.