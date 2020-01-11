Михаил Леонтьев - о налоге на российскую нефть: Халява для Белоруссии закончилась - они могут потерять 50 миллиардов долларов. Поэтому Лукашенко ищет способ заработать на нас

В последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко разошелся на резкие заявления в адрес России. Сначала в интервью радио “Эхо Москвы” выдал в свет внутренние переговоры с Владимиром Путиным и намекнул: Москва пытается подмять Минск под себя.

Затем Лукашенко пожаловался, что Россия не хочет продавать Белоруссии нефть по заниженным ценам. И в итоге он подписал указ о введении налога на транзит нефти.

- В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%, - передает пресс-служба главы белорусского государства.

Налог ударит по России, которая через Белоруссию направляет нефть в Европу. Для чего Лукашенко пошел на такой шаг? “КП” объяснил пресс-секретарь “Роснефти” и экономист Михаил Леонтьев.

- Лукашенко зарабатывал на реэкспорте российской нефти и переработанных нефтепродуктов, - сказал он. - Это существенная часть доходов белорусского бюджета. Он хочет сохранить эти деньги любым способом. Лукашенко хочет покупать нефть ниже рыночной. А потом перепродавать ее. Ему, как известно, выставляют условия - если вы хотите иметь преференции, то давайте заниматься интеграцией. Идет торг. На этот раз Россия заняла очень жесткую позицию: любые преференции будут возможны, если будут выполнятся условия Союзного договора.

По мнению Леонтьева, в ответ на эти условия Лукашенко и ввел неудобный для нас налог.

- Он использует свои формальные полномочия, которые есть у белорусской власти, чтобы ввести дополнительные поборы - увеличить цену транзита, - отметил пресс-секретарь “Роснефти”. - В прошлый раз, в результате налогового маневра, белорусы говорили, что они потеряли 11 миллиардов долларов. Что значит - потеряли? Они же все получают без пошлины благодаря Союзному государству и Таможенному союзу. За счет отсутствия пошлины, разницу эту Минск зарабатывал на реэкспорте. Ну, если говорить о всех сделках, то речь идет о 50 миллиардах долларов. Это для Белоруссии сумма, которая имеет решающее значение. Фактически, вопрос сохранения экономической стабильности стоит. И в среднесрочном плане - выживания белорусского режима.

Леонтьев уверен, что теперь Лукашенко пытается давить на Москву через резкие и жесткие заявления в прессе.

- Его просто прижали. Это старая тема, которую уже много лет озвучивал и наш президент: прекратить халяву. Белоруссия выполняет свою роль, как военно-политический союзник. Если говорить о параметрах интеграции, которые предусмотрены Союзным договором, тут ничего не делается. От нас требуют постоянных преференций, дотаций за риторику. Мы платим им за демагогию. Насколько я понимаю, российская власть настроена жестко. Мы ничего делать Белоруссию не заставляем. Мы никакого насилия над белорусским суверенитетом не осуществляем. Мы говорим: хотите преференций, выходящие за рамки сотрудничества двух независимых государств, хотите, чтобы мы вас содержали - идите на интеграцию, - подытожил Леонтьев.