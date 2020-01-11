Укушенная черепахой Волочкова два года мучилась от боли

Анастасия Волочкова во время своего тайского вояжа демонстрирует не только свои знаменитые шпагаты и устраивает дефиле в мини-бикини. Балерина показывает местные красоты природы и предается воспоминаниям.

Анастасия Волочкова разместила в блоге необычное видео. Главной героиней ролика на этот раз стала не артистка балета, а очень плодовитая черепаха.

"Вот такое чудо появилось на нашем пляже... Эта черепаха выплыла из океана, отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию..", - подписала танцовщица трогательные кадры с рептилией.

volochkova_art Вот такое чудо появилось на нашем пляже...

После чего вспомнила интересный и одновременно жуткий случай. Дело в том, что несколько лет назад ее укусила огромная черепаха. Волочкова два года мучилась от боли.

"В Турции черепаха размером в два раза больше в море очень сильно укусила меня за колено... Это была серьезная травма. Два года я испытывала боль..", - поведала звезда.

volochkova_art Зачастую сидеть на двух стульях одновременно - не просто...

А через несколько часов Настя все-таки не выдержала и показала вновь снимок поперечного шпагата с провисом. "Зачастую сидеть на двух стульях одновременно - не просто.. Но мне это удается! Вы хотели шпагат на льду, это не нужно. Получите на яхте!", - подписала знаменитость снимок, на котором позирует на белоснежной палубе. Танцовщица села на шпагат, закинув ноги на два лежака для загара.

Поклонники похвалили свою любимицу за упорный труд. Ведь, как признавалась Настя, чтобы добиться идеального шпагата, ей потребовались долгие годы.