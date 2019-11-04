2019-11-04T15:21:49+03:00
В мире

Лучшей российской певицей по версии MTV стала украинка Maruv

В 2019 году певица прошла отбор на «Евровидение» от Украины, но отказалась ехать на конкурс из-за требований отменить концерты в России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинка собиралась отправиться на Евровидение-2019Украинка собиралась отправиться на Евровидение-2019Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Испании состоялась церемония вручения премий MTV Europe Music Awards. Среди номинаций была и такая -«лучший российский исполнитель». Награду благодаря зрительскому голосованию получила Maruv. Под этим псевдонимом выступает украинская певица Анна Корсун. После того, как она рассказала у себя в соцсетях о получении премии, пользователи Сети были сильно удивлены, почему награду как «лучшая российская певица» взяла украинка.

Напомним, Анна должна была в 2019 году представлять Украину на Евровидении и даже прошла конкурсный отбор. Правда, потом отказалась от это почетной миссии добровольно. Причиной стали условия контракта, который девушке дали подписать перед конкурсом. Ей запрещалось выезжать с концертами в Россию, также Анну смутила система штрафов, например, за незапланированный шпага на сцене – 2 миллиона штрафа.

Лучшим "новым" исполнителем стала Билли Айлиш. Она взяла еще одну награду- у номинации "лучшая песня" ("Bad guy"). Лучшим артистом 2019 года стал Шон Мендес.

maruvofficialmaruvofficial
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ИСТОЧНИК KP.RU

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