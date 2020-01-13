«Театралят для богатых родителей, а знаний не дают»: Как «новаторские школы» иногда становятся «адом для детей»

Об этом «КП» начала разговор в статье «Секта гениальных троечников».

Во время предновогодней Большой пресс-конференции Владимира Путина попросили спасти уникальную школу педагога-новатора Михаила Щетинина - ее якобы уничтожают московские и краснодарские чиновники. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин выехал на место событий, в маленький поселок Текос под Геленджиком. Оказалось, не случайно школу Щетинина называли педагогической сектой. Вскрылись случаи педофилии, нашлось почти полсотни нарушений. Не хватало учебников, 64% школьного материала просто не давалось детям... На статью Дмитрия Стешина откликнулись сотни читателей.

«ВОТ И СТАЛО ВСЕ ПОНЯТНО»

Тот или не тот:

Мой бывший коллега, доктор философских наук, несколько раз ездил к Щетинину для изучения опыта. Я не слышал от него историй про школу, похожих на те, что привел Стешин. Но я изучил сайт школы и был неприятно удивлен. Он убогий, но некоторые факты, позволяющие понять, как организован учебный процесс, все равно были заметны. Мне не понравилось, как учили, кто учил, чему учили. А теперь, после расследования в «КП», все стало понятно.

Михаил Щетинин считался педагогом-новатором, известным еще с 80-х годов. Основа его метода - «учеба погружением». Один предмет изучался две недели. «Метод погружения» был известен в России еще с дореволюционных времен. Фото: Валерий МАТЫЦИН/ТАСС

Идиот:

Любая авторская школа тоталитарна. Тоталитаризм может обеспечить/не исключает положительный результат. А по поводу авторских школ, что у Щетинина, что у педагога Шаталова, в этих школах всегда возникает авторитарная система, которая держится на самом авторе методики. И отсюда вытекающие последствия вплоть до рукоприкладства (у Шаталова) и педофилии (у Щетинина).

«ЕГЭ ВСЕХ ВЫВЕЛ НА ЧИСТУЮ ВОДУ»

Дмитрий Конаныхин:

С введением ЕГЭ на глазах рухнула репутация многих экспериментальных частных гимназий и лицеев. Эти частные лавочки раньше платили зарплаты в разы больше, чем по отрасли, часто были базовыми школами для детей местного чиновничества, следовательно, получали щедрую спонсорскую помощь. Главная их фишка - фонтанирующая гуманитарщина: дети пели, плясали, театралили, но по физике и математике честные тройки. Безжалостный ЕГЭ погубил эти семейные бизнесы, массово пересевшие на госбюджет. Теперь это остатки государственно-частного партнерства с репутацией из 90-х.

Сейчас, большинство помещений опечатано. Детей в Текосе нет, все родители, кроме 9 человек, забрали документы.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Варвара Титова:

Я работала в частной школе, платной, для детей богатеев. Да, дополнительного творческого масса. Но меня удивляла фишка про изобретенную особенную систему образования. Ее называли «развивающее обучение». Звучало стильно, формулировки заумные. Это производило впечатление на родителей. На деле суть самой системы никто объяснить не мог. Учили обычно, старались, однако у таких детей нет мотивации. Но совсем никудышных выпускников богатые родители просто запихивали на платные отделения престижных вузов.

Даже на этом снимке виден факт, зафиксированный комиссией Министерства образования - в лицее просто не хватало учебников для всех детей. В одних группах обучались дети разного возраста. Фото: raeliceum.ru

«ОДНИМ - ДЕНЬГИ. ДРУГИМ - СОЧУВСТВИЕ»

Сергей Новиков:

73 миллиона рублей в год из федерального бюджета. А региональные православные школы, которые по закону на частичном финансировании у субъектов Федерации, находятся на грани выживания...

Максим Смирнов:

Раз в стране есть православные, шариатские и прочие официальные школы - так будут и эти. Вопрос в том, что или у нас общая система образования, светская, без религиозного компонента, или всегда будут девиации, в том числе и сектантского толка.

«НАСИЛОВАЛИ? ЗАКРЫТЬ!»

Светлана Зайцева:

Если детей насиловали, этого достаточно, чтобы контору закрыть. Этим делам никогда не дают хода. Почему?

Анна Леман - Светлане Зайцевой:

Тут психология родителей примешивается - «сделаем вид, что ничего не было, постараемся забыть». Если поискать, таких историй масса.

Миф о подготовке «гениальных детей» сильно опережающих программу развеялся с введением «бездушного» ЕГЭ. По мнению чиновников - результат школа давала средний, три с плюсом. Но руководство требовало сдачи на 100 баллов. Фото: vk.com/shkola_shchetinina

ОТ АВТОРА

Хочется педагога-личность, а не училку

Дмитрий СТЕШИН

Дикая история со школой Щетинина вскрыла несколько проблем. Часть сограждан категорически не устраивают общие государственные школы - их можно понять. Родители просто не хотят, чтобы ребенок рос в токсичной среде сверстников из семей с разным достатком и установками и получал усредненные знания по красной цене. Им хочется индивидуального подхода и чтобы педагог был личностью, а не училкой.

Школы переполнены. Учитель уже давно не друг и наставник, а госслужащий, работающий по графику. Родители хотят для своих детей какой-то гуманитарной и технической специализации с юного возраста. Это логично. Но в общей системе образования все эти желания реализовать невозможно. Но можно за деньги. Причем большие.

Сеть подмосковных школ-пансионатов берет в месяц с таких родителей 120 тысяч рублей за обучение одного ребенка. Педагогика постепенно превращается в выгодный бизнес. Это, с одной стороны, хорошо. С другой - на таком пути возможны девиации со всеми вытекающими последствиями: сектантство с педагогами-харизматиками, педофилия и мракобесие. В обычной школе ребенка если и не выучат толком, то хотя бы духовно не искалечат. Слабое утешение, конечно.

Выход один: соревновательное развитие двух систем образования - частной и государственной. И жесткий контроль за частными школами: начиная от быта и жизни ребенка и заканчивая педагогическими программами. Чтобы не было, как в школе Щетинина: 64% материала детям просто не давалось за ненадобностью, потому что так решили педагоги-новаторы.

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