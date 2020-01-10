Почему Трамп выбросил «белый флаг»

Уже который день версии крушения Боинга плодятся по всему миру, быстрее, чем австралийские кролики. Были бы живы великие сказочники братья Гримм или фантазер барон Мюнхгаузен, они бы локти грызли от зависти участникам всемирного социалистического соревнования конспирологов.

А тем временем загадочная трагедия порождает новые вопросы, на которые пока нет ответов. Вот и я тоже маюсь, пытаясь понять, каким же таким чудесным образом удалось так быстро погасить бикфордов шнур американо-иранской войны, которая, казалось, неизбежно должна была случиться после убийства генерала Сулеймани и катастрофы украинского лайнера под Тегераном?

Ну вы же помните грозные заявления руководства Ирана о неизбежной мести американцам и «сокрушительных ударах» по военным базам США в Ираке. А что вышло?

А вышло то, что иранцы еще за несколько часов до ракетного обстрела американских баз предупредили иракцев, а те слили это сообщение в США. Но штатовцы, как оказалось, лишь тревогу для личного состава баз сыграли, приказав ему срочно «зарыться в песок» подальше от периметра объектов. Но при этом не привели в боеготовность свои разрекламированные зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот», коих достаточно в регионе.

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

И что в итоге? А то, что вы наверняка уже знаете: от «сокрушительного удара» не погиб ни один военнослужащий США, а те иранские ракеты, которые взрывались, повредили лишь пустые ангары, да безлюдные столовки с туалетами… Неправда ли, странно? Какая-то картонная месть получилась. А ведь Иран не раз демонстировали на учениях свои высокоточные тактические ракеты, которые могут бить «в колышек».

Спутниковое фото последствий обстрела американской базы в ИракеФото: REUTERS

Кстати, есть спутниковые фото последствий этих ударов. На них ясно видно, что иранские ракеты взрывались внутри периметра базы. А тем временем в США публика допытывается у Трампа и Петагона: почему хваленая американская противоракетная оборона не сбила ни одной иранской ракеты? Придворные СМИ дают «разъяснение», которое всерьез могут воспринимать только клиенты дурдома: наша армия не прикрывала атакованные базы противоракетными системами потому, что они там и ... не нужны! Дескать, армия США воевала с ИГИЛ*, а у террористов баллистических ракет нет. Ну прямо «блеск» лицемерия.

А вот информационный прихвостень Белого дома - газета «Washington Post», со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга, уже по-другому, но не менее казуистчино, объясняет ситуацию:

«Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.

Спутниковое фото последствий обстрела американской базы в ИракеФото: REUTERS

Это дало возможность иранцам сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны».

Остается вопрос: почему же Трамп, сыпя угрозами, все же объявил о готовности принять холодный мир и выбросил «белый флаг»?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753682" frameborder="0"></iframe> Появилось видео подготовки иранских ракет перед ударом по американской базе в Ираке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп так готовился к заявлению по поводу атаки Ирана на авиабазы США, что опоздал на полчаса

Американский лидер пригрозил Тегерану санкциями и мощными ракетами, после чего предложил мир (подробности)

«Гора родила мышь»: Иран ответил на удар так, чтобы не дай бог не обидеть американцев

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему обмен ракетными ударами между США и Ираном закончился без потерь для Штатов (подробнее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Версия Запада: украинский «Боинг» сбила иранская ракета

Источник объяснил «КП», почему американцы не покажут спутниковую съёмку с места крушения, даже если она у них есть (подробности)

Эксперт: Иранские ПВО не могли перепутать «боинг» с беспилотником, это доказали десятки успешных стрельб в Сирии

Главред журнала «Арсенал Отечества» объяснил, почему в крушении украинского самолета под Тегераном иранских военных обвиняют зря (подробности)