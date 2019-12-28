Еле сдержала слезы: Нагиеву пришлось успокаивать брошенную мужем Пелагею

Певица Пелагея тяжело переживает развод с Иваном Телегиным. На днях супруги, прожившие в браке три года, выступили с официальными заявлениями по поводу своего расставания. Говорят, из-за разлада в семье артистка даже ушла из шоу "Голос". Однако на днях нашла в себе силы вернуться.

Пелагея появилась на "Голосе" не в качестве наставницы, а как приглашенная звезда в полуфинале шоу. Звезда исполнила знаменитую песню "Конь" группы "Любэ". Она выучила ее на трех языках всего за одну ночь.

Многие заметили, что Пелагея еле сдерживала слезы. Она каким-то чудом не расплакалась прямо на сцене. Внимательно наблюдавшей за артисткой ведущий передачи Дмитрий Нагиев сразу же подошел к ней, когда она закончила выступление.

Актер крепко обнял исполнительницу. "Держись, все будет хорошо", - тихонько сказал вокалистке на ухо шоумен.

После этого Нагиев пожелал звезде обрести свое женское счастье: "Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоем с конем прибавился хоть кто-то еще".

В ответ Пелагея отметила, что очень скучала по проекту. "Сначала говорю: «Я сюда ни ногой, а потом ногой». В этот раз подобрался очень интересный состав участников. Много дорогих мне людей. Я очень люблю Полечку Гагарину. Чуть раньше были вместе на «Угадай мелодию» с Валерием Сюткиным. Эта сцена для меня заколдованная", - поделилась эмоциями знаменитость.

Напомним, после слухов об измене мужа Пелагея заявила, что разводится с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. Позже и сам спортсмен сообщил, что их история любви с певицей подошла к концу. По его словам, в распаде их семьи нет вины посторонних людей, обстоятельств или событий. "У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!", - резюмировал спортсмен.

Меж тем коллега Телегина заверил, что инициатором расставания был Иван. 27-летний хоккеист оставил жену и дочь в их загородном доме, а сам съехал: "Заголовки о том, что Пелагея выгнала мужа, не соответствуют действительности. Инициатором расставания был Иван. В семейной жизни было не все гладко, поэтому теперь уже речи не шло о сохранении брака! Поля очень переживает, ей вся эта ситуация дается непросто".

Стоит отметить, что в окружении пары говорят о законе бумеранга. Ведь несколько лет назад Телегин ради Пелагеи оставил свою беременную возлюбленную. "Она прекрасно знала, что у него есть девушка и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении... Однажды Женя неожиданно вернулась поздно ночью, долго звонила в домофон... Дверь открыла консьержка, которая буквально за секунду до этого видела, как через другую дверь от Ивана убегает Пелагея", - разоткровенничался инсайдер. Сама певица все инсинуации отвергала, заверив, что к моменту ее романа избранник был свободен.

Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина три года назад. Мускулистый красавец и певица отправились в загс после окончания чемпионата мира 2016 года. 21 января 2017 года артистка родила дочь Таисию. Ради своего Ивана пышная Пелагея превратилась в худышку и стала посещать салоны красоты. Но это не помогло спасти брак.