"Не получилось сохранить семью": муж Пелагеи подтвердил развод

Иван Телегин подтвердил свой развод с певицей Пелагеей. Хоккеист признался, что удивлен повышенным вниманием к своей персоне. Однако, дабы пресечь все спекуляции в свой адрес, откровенно рассказал о причинах расставания с женой.

"Друзья, за последние несколько дней огромное количество информации появилось касательно моей личной жизни. Хоть я и являюсь публичным человеком, все же свои личные отношения я предпочитаю не выносить на суд общественности. Но в данной ситуации хотелось бы внести немного ясности", - обратился Иван Телегин к поклонникам.

Хоккеист отметил, что все мечтают встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь. Однако не всегда и не всем это удается. "Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь. И я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами. Но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе", - сообщил супруг Пелагеи.

По его словам, в распаде их семьи нет вины посторонних людей, обстоятельств или событий. "У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!", - резюмировал спортсмен.

itelegin07 Хотелось бы внести немного ясности

Напомним, два месяца назад появились слухи о том, что у мужа Пелагеи новый роман. Тогда Ивана Телегина заметили с эффектной блондинкой на премьере спектакля. В привлекательной девушке узнали владелицу турфирмы Марию Гончар. Пикантность ситуации заключается в том, что новая пассия хоккеиста знакома с Пелагеей.

Поговаривают, что отношения Гончар и Телегина - не секрет для их друзей. Впрочем, влюбленные и не особо скрываются от общественности. Впрочем, роман с Марией - не единственное увлечение Телегина, о которых знала Пелагея. "Были и другие девушки, интимные переписки, тайные встречи. С Пелагеей с самого начала все не ладилось. Это известно всей хоккейной тусовке", - делились близкие певицы и хоккеиста. По их словам, артистка изводила мужа ревностью и закатывала истерики.

Помимо прочего в окружении пары говорят и о законе бумеранга. Ведь несколько лет назад Телегин ради Пелагеи оставил свою беременную девушку. "Она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении... Однажды Женя неожиданно вернулась поздно ночью, долго звонила в домофон... Дверь открыла консьержка, которая буквально за секунду до этого видела, как через другую дверь от Ивана убегает Пелагея", - разоткровенничался инсайдер. Сама певица все инсинуации отвергала, заверив, что к моменту ее романа избранник был свободен.

Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина три года назад. Мускулистый красавец и певица отправились в загс после окончания чемпионата мира 2016 года. 21 января 2017 года артистка родила дочь Таисию.