"Вмазала баяном по сусалам": Кадышева рассказала о драке с Надеждой Бабкиной на "Голубом огоньке"

Надежда Кадышева и Надежда Бабкина поют народные песни. Первая успешно выступает как солистка ансамбля "Золотое кольцо", а вторая является бессменным руководителем театра "Русская песня". Однако между артистками в последние годы сложились очень непростые отношения.

Черная кошка между Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной пробежала несколько лет назад. В 2011 году Бабкина в одном из интервью резко высказалась в сторону своей тезки. Она заявила, что ее песни к народным не имеют отношения.

Также танком Бабкина прошлась и по концертным костюмам соперницы. "Кадышева не поет ни одной народной песни. Она поет песни своего мужа в попсовом варианте, безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло. Пошло! Я заявляю и подписываюсь под каждым словом", - заявила Надежда Георгиевна.

Муж Кадышевой и худрук "Золотого кольца" Александр Костюк в долгу не остался: "Надежда Георгиевна тоже не всегда выходит на сцену в национальном костюме. И прическа у нее нефольклорная!". При этом мужчина отмечал, что до сих пор не может понять, зачем Бабкина все это сказала: "Может, день не удался, может, просто завидует. Надя всегда относилась к ней с уважением, разница в десять лет обязывала".

И вот Кадышева выпускает мемуары под громким названием "Рок-н-ролл - это я!". А в них - эпизод, посвященный заклятой подруге.

"Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька». Ну, как дралась - вмазала пару раз этой крашенной... баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала угрожать", - рассказала певица о драках с коллегой по сцене.

Кадышева также предложила сопернице показать свои хиты. "А я тебе покажу свои, и тогда мы поглядим, кто чего стоит в этой жизни... Если играешь живую музыку, умей держать удар, а если ты фонограмное фуфло, то ты и по жизни пустышка - тебя тронь, ты и рассыплешься!", - написала в книге Надежда Кадышева.

В ответ концертный директор Бабкиной заверил, что артистка не будет обращать внимание на слова Кадышевой и сосредоточится на творчестве. "Что случилось в этой ситуации, мне просто странно и непонятно. Кадышева и Бабкина никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад", - заявил Сергей Горох.

По его словам, неэтично оскорбления выплескивать на публику. "Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны", - цитирует концертного директора Daily Storm.