69-летняя Надежда Бабкина превзошла себя и выглядит на 30

Надежда Бабкина, кажется, знает секрет вечной молодости и красоты. Иначе и не объяснить невероятное преображение основательницы ансамбля "Русская песня". Даже ее коллеги -артисты в шоке от таких метаморфозов.

Надежда Бабкина относится к той категории женщин, которые становятся краше день ото дня. Ведь каждое новое фото артистки лучше предыдущего. А на последнем снимке жгучую брюнетку и вовсе не узнать. Невозможно поверить в то, что перед нами 69-летняя пенсионерка. Больше 30 девушке в кадре ни дать, ни взять. Хоть сейчас под венец!

"Сегодня премьера в нашем театре «Караоке- Веселуха». Жду, будем петь от души все вместе!", - кокетливо подписала фото Надежда Георгиевна.

На снимке она предстала перед публикой в алом пальто, распустила волосы и остригла челку. Губы певицы чуть приоткрыты, обнажая ряд идеально ровных белых зубов. Глядя на фото диву даешься - такого просто не может быть. Настолько свежо выглядит певица. От ее красоты - искры из глаз.

ngbabkina Будем петь от души все вместе!

Поклонники тут же бросились писать слова восторга в адрес любимицы. "Красавица! Люблю ваш ансамбль", "Неотразима, время не властно над вами", "Сногсшибательная красотка", "Все люди стареют, а Надежда Бабкина молодеет. В чем секрет, Надя?", "Надежда, Вам и 30 не дашь", "Новое лицо", "На фото не Надежда, а Наденька прямо, очень идет такая стрижка", - никак не могут прийти в себя фолловеры.

Но, как известно, где поклонники, там и завистники. Иначе мы никак не можем объяснить подозрения хейтеров. "Какая по счету пластика?", "Ваш нос уехал на щеку, а скулы сдвинулись к ушам", "Неудачный макияж?", "5 кг грима", "Дас ист фантастиш, это пластиш", "Хороший пластический хирург. И фотошоп неплохой", "В этот раз too much! Все-таки нужно как то корректнее фотошопить", - капают ядом злые языки.

Стоит отметить, что Надежда Бабкина не боится экспериментировать с имиджем. На сцене зрители привыкли видеть ее в народных костюмах. В обычной жизни артистка одевается как настоящая модница. Несмотря на почтенный возраст, она может позволить себе и дерзкое мини, и платье в пол, и яркий макияж. Не удивительно, что певица смогла завоевать любовь молодого возлюбленного. Надежда Бабкина 16 лет счастлива с 39-летним Евгением Гором. Не так давно она заявила, что у них в отношениях возникли новые чувства.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда.