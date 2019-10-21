2019-10-21T20:54:48+03:00
Звезды

"В жизни она выглядит иначе": Надежда Бабкина поразила "чужим лицом"

69-летняя певица вновь взбудоражила публику
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Надежда Бабкина поразила помолодевшим лицомНадежда Бабкина поразила помолодевшим лицом
Изменить размер текста:

Надежда Бабкина вновь заставила говорить о своей внешности. На этот раз поводом для кривотолков стал свежий снимок певицы при полном параде. Поклонники возмутились тем, что звезда снова поработала над своей внешностью.

Надежда Бабкина похвасталась фотографией после салона красоты. "Понедельник - день не тяжелый! Красоту навела и радостная поехала на репетицию. Готовим премьеру «12 стульев». Ждем Вас у нас в театре!", - подписала яркий кадр 69-летняя артистка.

Она показала подписчикам блога свой новый образ. Правда, на фото Надежду Георгиевну невозможно узнать. Ей сделали модную укладку с кудрями и яркий макияж, который подчеркнул скулы уважаемой артистки. В итоге она стала выглядеть совсем другим человеком.

ngbabkinangbabkina
Красоту навела
12290 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Публика возмущена тем, что основательница ансамбля "Русская песня" перестала быть собой. "Не узнаю Вас, совсем другое лицо", "Зачем столько фотошопа?!", "Это не Бабкина, фотошоп", "Лицо другой женщины", "Чужое лицо", "Вы не похожи на себя", "Красиво, но как будто другой человек на фото, не Бабкина", "Чудес не бывает... В жизни она выглядит иначе", - уверены поклонники.

Стоит отметить, что Надежда Бабкина не боится экспериментировать с имиджем. На сцене зрители привыкли видеть ее в народных костюмах. В обычной жизни артистка одевается как настоящая модница. Несмотря на почтенный возраст, она может позволить себе и дерзкое мини, и платье в пол, и яркий макияж. Не удивительно, что певица смогла завоевать любовь молодого возлюбленного. Надежда Бабкина 16 лет счастлива с 39-летним Евгением Гором. Не так давно она заявила, что у них в отношениях возникли новые чувства.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Надежда Бабкина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистер университет, бальник и бабник: кто такой Давид Манукян - новый жених Бузовой
Известная телеведущая в очередной раз намекнула, что ее сердце занято. Сейчас ей приписывают роман с известным блогером Давой, КП-Новосибирск разузнала все про прошлое парня, которое он не особо афиширует
Новости 24
Глава службы внешней разведки: Россия вновь готова защищать себя и своих союзников
В парламенте Великобритании во вторник пройдут дебаты по соглашению о Brexit
В США снова не выдали визы восьми участникам Первого комитета ГА ООН от России
В ФРГ предложили создать в Сирии международную зону безопасности
В Москве пропала модель, подруга Алеси Кафельниковой
Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии
Минобороны России направит в ЮАР два ракетоносца Ту-160
Посетительница автосалона разбилась при падении со второго яруса здания
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку «за отсутствие преданности»
Мать 21 ребенка, обещавшая больше не рожать, снова в положении
Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр
В состав СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский
Пес доказал, что истории о собачьей преданности придуманы не просто так
В минобороны опровергли информацию о запуске ракет «Калибр» «не с первой попытки»
В России минимальные цены на водку могут поднять до 230 рублей
Число долларовых миллиардеров в России увеличилось за год в полтора раза
Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону