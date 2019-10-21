"В жизни она выглядит иначе": Надежда Бабкина поразила "чужим лицом"

Надежда Бабкина вновь заставила говорить о своей внешности. На этот раз поводом для кривотолков стал свежий снимок певицы при полном параде. Поклонники возмутились тем, что звезда снова поработала над своей внешностью.

Надежда Бабкина похвасталась фотографией после салона красоты. "Понедельник - день не тяжелый! Красоту навела и радостная поехала на репетицию. Готовим премьеру «12 стульев». Ждем Вас у нас в театре!", - подписала яркий кадр 69-летняя артистка.

Она показала подписчикам блога свой новый образ. Правда, на фото Надежду Георгиевну невозможно узнать. Ей сделали модную укладку с кудрями и яркий макияж, который подчеркнул скулы уважаемой артистки. В итоге она стала выглядеть совсем другим человеком.

ngbabkina Красоту навела

Публика возмущена тем, что основательница ансамбля "Русская песня" перестала быть собой. "Не узнаю Вас, совсем другое лицо", "Зачем столько фотошопа?!", "Это не Бабкина, фотошоп", "Лицо другой женщины", "Чужое лицо", "Вы не похожи на себя", "Красиво, но как будто другой человек на фото, не Бабкина", "Чудес не бывает... В жизни она выглядит иначе", - уверены поклонники.

Стоит отметить, что Надежда Бабкина не боится экспериментировать с имиджем. На сцене зрители привыкли видеть ее в народных костюмах. В обычной жизни артистка одевается как настоящая модница. Несмотря на почтенный возраст, она может позволить себе и дерзкое мини, и платье в пол, и яркий макияж. Не удивительно, что певица смогла завоевать любовь молодого возлюбленного. Надежда Бабкина 16 лет счастлива с 39-летним Евгением Гором. Не так давно она заявила, что у них в отношениях возникли новые чувства.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда.