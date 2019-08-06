Мария Порошина разоткровенничалась о рождении сына

В начале года Мария Порошина родила своего пятого ребенка. Сын Андрей появился на свет 11 января. Однако до сих пор о том, кто является отцом ребенка, неизвестно.

Мария Порошина - многодетная мама. В браке с актером Гошей Куценко она родила своего первенца - дочку Полину. Замужество с Ильей Древновым оказалось более плодовитым. Артистка родила троих дочерей. Примечательно, что единственный сын Марии появился на свет через несколько месяцев после развода с Древновым. То есть актриса забеременела будучи замужем. Однако публика до сих пор гадает, от кого же родила Порошина.

Она на тему личной жизни говорить не любит. Но на днях впервые рассказала о рождении наследника. "Самое интересное, что появление сына я отрепетировала в кино!", - делится звезда.

Она много снимается. Знаменитость вышла из декрета через месяц после пятых родов. По сюжету в одном из сериалов актриса играла многодетную маму сыновей.

"Так как съемки идут довольно долго, я успела получить определенный опыт общения с мальчишками. Когда мы психологически разбирали сцены, в которых показаны отношения сыновей с мамой, для меня открылось много нового. С мальчиками, оказывается, нужны особые родительские «приспособления». И наверное, этот проект «спровоцировал» появление в нашей семье пацана", - цитирует ее 7 Дней.

Мария не скрывает, она не была готова к рождению сына. "До этого Бог давал девочек. Я и на этот раз была уверена, что будет дочка, и вот судьба сделала такой подарок: у нас появился Андрюша!", - делится Порошина.

Она рассказала, что у сына замечательный характер. Андрей много улыбается и не доставляет хлопот. "Ребенок в таком возрасте, в самом-самом начале своего пути - это ангел! Любуешься на него, а он в ответ смотрит преданными глазами, в которых полное, абсолютное доверие родителям", - делится счастливая мама. Сейчас она мечтает только об одном - чтобы сын вырос хорошим человеком.