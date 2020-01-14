«Мы решили не молчать»: Стала известна причина смерти политика Никиты Исаева

Тайны вокруг гибели политика и обозревателя «КП» Никиты Исаева ни на день не оставляли нас в покое. Здоровый, спортивный 42-летний мужчина ни с того, ни с сего умирает ночью 16 ноября. Тогда Исаев возвращался из Тамбова в Москву. Версии были разные. Первое подозрение — Никиту отравили. Ведь в последние минуты жизни он жаловался на острую боль в животе.

Наконец-то судмедэксперты выдали родственникам документы, раскрывающие причину его смерти. Их в эфире радио «КП» озвучила близкая подруга Исаева, его помощница Оксана Мельник.

«ТЯНУЛИ ИЗ-ЗА ПРАЗДНИКОВ»

- Оксана, так что говорится в документах? Почему его не стало?

- Никита умер по естественным причинам. Криминального следа нет. Причина банальна и проста — обширный инфаркт сердца. Его называют «инфаркт молодых». Поэтому мы и потеряли Никиту.

- Это уже точно? Люди будут сомневаться до последнего.

- Почему так долго мы молчали. Почему молчала я. Мы постоянно получали звонки, сообщения. В это время проводились анализы, проводилась экспертиза. Исследования были очень подробные и долгие. На различные яды, на различные изменения тканей. Плюс, давайте не забывать о человеческом факторе. Несколько недель мы не могли получить результаты из-за новогодних праздников. Люди в нашей стране просто отдыхали. Первый день рабочей недели — выдали документы. И мы решили не утаивать их. И пришли в самое родное для Никиты издательство - «Комсомольскую правду»

- Давай разберем главные версии. Люди считают, что его могли отравить. Якобы другая помощница, которая ехала в ту ночь с ним в поезде, что-то Никите подсыпала.

- Когда молодой и яркий человек уходит так внезапно, это не может не вызывать вопросов. Тем более он вел здоровый образ жизни, он был открыт для своей публики. Выкладывал фото со своих тренировок. И тут внезапная смерть. Но врачи разбирали все возможные версии. Мысли были разные у нас. И как его помощница описывала смерть Ниты, когда он вошел в купе… Но, наверно, больше не надо об этом говорить. Причины смерти известны.

«СПАСТИ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО»

- Спасти его можно?

- Я сама медик, поэтому отвечу как доктор. Сосудистый центр существует в крупных городах. Спасти можно — современная медицина это позволяет. Обычно это молодые пациенты после 35-40 лет. И мы можем успеть довезти человека до больницы. К сожалению, Никита был не в крупном городе. И поэтому спасти в купе его не было возможности.

- Оксана, а были в жизни Никиты алкоголь? Наркотики?

- Человек, которого люди привыкли видеть на экране, был таким же, как и в стенах дома. Он не был актером. Он такой же эмоциональный был и в жизни. Если любить — так любить, если ненавидеть — так ненавидеть. Никита вел практически здоровый образ жизни. Два раза в баню ходил. Без наркотиков и алкоголя — их не было.

ПРИЗНАНИЕ

Мама Исаева: «Мерзко, что теперь аферисты от имени Никиты обманывают людей!»

После смерти Никиты Исаева его бывшие помощники стали использовать движение «Новая Россия» в своих политических целях. Родственники Никиты заявили: никаких приемников политик не оставлял. Его мама Екатерина Исаева возмущена тем, как себя ведут прежние работники сына.

- Екатерина Юрьевна, вы говорите, что очень оскорблены заявлениями бывшей помощницы Никиты Алины Жестовской (она была в последнюю ночь в том поезде вместе с политиком, - ред.) Кем она была Никите?

- Я про нее никогда не слышала. Так понимаю, кем-то вроде секретаря или организатора поездок. Я про нее услышала только в день смерти. Мне следователь говорил, что в протоколе она себя указала его «гражданской женой». Это невероятно. Абсолютная ложь и неправда. Почему? Он мне про нее никогда не говорил. Я с ней не знакома. Я знаю, что все свободное время он проводил с Оксаной. Я Жестовскую не видела на похоронах. Она ко мне даже не подошла, хотя подходили все. И на поминках я ее не видела. Она не была близкой ему.

- Она представляется лидером движения, которое создал Никита.

- Это меня возмущает. Она спекулирует его именем. Она обманывает людей. Мне это не нравится, мне это неприятно. Эту ложь нужно опровергнуть. Не мог такой ужасный человек быть рядом с Никитой. Она как бы подхватила его дело. Не хочется, чтобы она этим воспользовалась.

- И называть ее преемницей Исаева нельзя?

- Нет, конечно. Она врет всем. Я возмущена ее поведением. Очень хотелось бы ее увидеть. Я бы ей сказала, что она беспринципная, наглая и бессовестная. Откровенно врет всем в глаза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744187" frameborder="0"></iframe> Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...

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