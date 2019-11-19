Загадочная смерть Никиты Исаева: Разрыв аорты или патология живота

В соцсетях продолжают обсуждать загадочную смерть Никиты Исаева - российского политика, директора Института актуальной экономики и колумниста «Комсомольской правды». Ему был всего 41 год, он умер ночью в поезде, возвращаясь из командировки в Тамбов.

Столь внезапный уход из жизни молодого, энергичного и спортивного человека (Никита был КМС по футболу и поддерживал форму) не укладывается в голове. Что дало повод известному журналисту и политику Максиму Шевченко усомниться в естественной смерти Никиты Исаева. Алина Жестовская - подруга и помощница политика, сопровождала Никиту в командировке и стала свидетелем последних минут его жизни. В интервью изданию «Голос Америки» она подробно описала симптомы внезапной болезни. Мы попросили врача скорой помощи Михаила Коневского в эфире радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) прокомментировать эту клиническую картину. Возможно профессиональному медику эти симптомы могут рассказать что-то важное.

Никита Исаев в редакции "Комсомольской правды".

В тот день в Тамбове Никита занимался созданием ячейки своего политического движения. В Москву возвращались поздно. Легли спать во втором часу ночи.

Алина: «Потом проснулся Никита, попросил у меня тапочки и пошел в туалет. Его долго не было. Потом заходит, согнувшись. Я вскочила, подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Я к нему подхожу, он говорит: “Отравился, отравился, похоже”. Больше он ничего сказать не смог. У него ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясет. Я его пытаюсь посадить на кушетку, чтобы сходить за проводником. А он тяжелее меня. И мы с ним оседаем на пол».

Михаил Коневский: Он держался за живот и говорил, что отравился. Могу предположить, что у него была рвота, возможно жидкий стул. А если этого не было, и он испытывал просто боли в животе, вполне возможно мог случиться разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Это тоже характеризуется сильной болью в животе и может сопровождаться рвотой.

Врач скорой помощи Михаил Коневский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алина: «Проводник побежала за начальником поезда и полицейским патрулем, я вернулась к Никите. У него была сведена челюсть. Я стала смотреть, не прикусил ли он язык. Вот я ему челюсть разжимала, он мне палец прикусил. Я на тот момент думала, что он просто сознание потерял»

Никита Исаев и обозреватель «КП» Роман Карманов.

Михаил Коневский: - Сказать здесь что-то конкретное я не могу. Вероятно челюсти сводило от сильной боли. Пока это все на уровне предположений, я не знаю, что увидели на вскрытии.

Алина: «Я щупала пульс, и только потом поняла, что это мой отдается. Говорю проводнику: “Где там скорая? Давайте нас высаживайте”. Проводник говорит: “Если мы сейчас остановим, до нас скорая даже не доедет, мы в лесу”. На ближайшем полустанке не было даже фельдшерско-акушерского пункта. Пришлось ехать до следующей станции – Узуново. Это еще около часа».

Политик был частым гостем эфиров Радиостанции "Комсомольская правда".

Михаил Коневский: - Большой промежуток времени до прибытия врачей сыграл, конечно, негативную роль. Но главное - понять, что за патология там была, потому что даже наличие поблизости многопрофильной больницы ни о чем бы не говорило. Бывает такая патология в организме, с которой не справится и крупный центр. В каждом из нас есть какая-то аномалия. Та же аневризма до поры до времени не давала бы о себе знать. Такие вещи обычно находят при каком-то обследовании или диспансеризации. Они больного не беспокоят и кажется, что все нормально, но в определенный момент могут внезапно выстрелить. Это может быть аневризма и в голове. Помните, певца Евгения Белоусова? Он умер от аневризмы сосудов головного мозга. Аневризма может быть в грудном отделе аорты. Это может быть и инсульт. Но то, что он держался за живот говорит о патологии в животе. Все-таки там что-то было.

Никита Исаев в футболке любимого ЦСКА.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744187" frameborder="0"></iframe> Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...

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