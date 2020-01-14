2020-01-14T15:37:23+03:00
Звезды

Мощные бедра и осиная талия: у Анастасии Волочковой новая фигура

43-летняя балерина удивила объемными мышцами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Пока россияне приходят в себя после затяжных новогодних праздников, Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде.Пока россияне приходят в себя после затяжных новогодних праздников, Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пока россияне приходят в себя после затяжных новогодних праздников, Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде. Балерина встретила на Пхукете Новый год, после чего уединилась с любимым на необитаемом острове. Звезда много лет не отдыхает в отелях и живет только на элитных виллах.

Анастасия Волочкова не раз признавалась, что главная составляющая ее отдыха - отсутствие людей. За 18 дней она сменила много мест. Шикарные апартаменты, в которых она отдыхает, поражают своей роскошью.

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Прекрасное начало дня на вилле...
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"Как же я люблю все красивое! Наслаждаюсь заслуженным волшебным отдыхом, нежу свое тело в океане и море любви, позитивно провожу время с друзьями, меняю виллы, радуюсь жизни. Я всегда смотрю вперед, не обращая внимания на зависть и злобу ущербных людей. А все, что обо мне судачат, слагают, придумывают, осуждают, говорят и инсинуируют, слышит только моя попа. Красивая стройная и подтянутая", - написала Анастасия в блоге.

Она активно делится с подписчиками фотографиями и видео своего тайского вояжа. И если сначала Волочкова демонстрировала непревзойденные шпагаты в самых неожиданных местах, то теперь тематика снимков изменилась.

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Поздравляю вас со всеми праздниками
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Балерина старается принять эффектные позы в микро-купальниках. Так, на одном из последних снимков она предстала в красном мини-бикини. Звезда возлежит на подушках, соблазнительно изогнувшись. "Прекрасное начало дня на вилле... Я всем желаю прекрасного солнечного настроения. ", - подписала кадр артистка.

При этом в глаза бросаются кардинальные изменения во внешности Насти. Балерина демонстрирует на снимке новую фигуру: осиную талию и мощные бедра. Поклонники не могли пройти мимо такого неожиданного преображения своей любимицы.

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После того, как мы спрятались на необитаемом острове, вернулись на Пхукет
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"Она балетом занимается или бодибилдингом?", "Откуда талия взялась?", "Шварцнегер на отдыхе", "Главная заповедь фотошопа «Не навреди!» нарушена", "Ляжки культуристки", "Что с ногами?", - обсуждают фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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