Мощные бедра и осиная талия: у Анастасии Волочковой новая фигура

Пока россияне приходят в себя после затяжных новогодних праздников, Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде. Балерина встретила на Пхукете Новый год, после чего уединилась с любимым на необитаемом острове. Звезда много лет не отдыхает в отелях и живет только на элитных виллах.

Анастасия Волочкова не раз признавалась, что главная составляющая ее отдыха - отсутствие людей. За 18 дней она сменила много мест. Шикарные апартаменты, в которых она отдыхает, поражают своей роскошью.

volochkova_art Прекрасное начало дня на вилле...

"Как же я люблю все красивое! Наслаждаюсь заслуженным волшебным отдыхом, нежу свое тело в океане и море любви, позитивно провожу время с друзьями, меняю виллы, радуюсь жизни. Я всегда смотрю вперед, не обращая внимания на зависть и злобу ущербных людей. А все, что обо мне судачат, слагают, придумывают, осуждают, говорят и инсинуируют, слышит только моя попа. Красивая стройная и подтянутая", - написала Анастасия в блоге.

Она активно делится с подписчиками фотографиями и видео своего тайского вояжа. И если сначала Волочкова демонстрировала непревзойденные шпагаты в самых неожиданных местах, то теперь тематика снимков изменилась.

volochkova_art Поздравляю вас со всеми праздниками

Балерина старается принять эффектные позы в микро-купальниках. Так, на одном из последних снимков она предстала в красном мини-бикини. Звезда возлежит на подушках, соблазнительно изогнувшись. "Прекрасное начало дня на вилле... Я всем желаю прекрасного солнечного настроения. ", - подписала кадр артистка.

При этом в глаза бросаются кардинальные изменения во внешности Насти. Балерина демонстрирует на снимке новую фигуру: осиную талию и мощные бедра. Поклонники не могли пройти мимо такого неожиданного преображения своей любимицы.

volochkova_art После того, как мы спрятались на необитаемом острове, вернулись на Пхукет

"Она балетом занимается или бодибилдингом?", "Откуда талия взялась?", "Шварцнегер на отдыхе", "Главная заповедь фотошопа «Не навреди!» нарушена", "Ляжки культуристки", "Что с ногами?", - обсуждают фолловеры.