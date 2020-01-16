Дочь Евгения Петросяна называет Степаненко мамой

Дочь юмориста окончила истфакт МГУ. Она кинопродюсер, живет с детьми в Нью-Йорке. По cловам друга Петросяна писателя Георгия Терикова, поскольку мать Викторины ушла из жизни, когда дочь Евгения Вагановича была совсем маленькой, наследница юмориста называет мамой Елену Степаненко. Говорят, что именно Елену Викторина поддержала, когда узнала о разводе.

По мнению адвоката артиста Сергея Жорина, Викторину и Елену Степаненко сближает еще и предстоящий раздел имущества.

- Эти женщины считают Петросяна своей собственностью, человеком, который не вправе принимать самостоятельные решения, - заявил «КП» Сергей Жорин. - Они почему-то хотят представить Евгения Вагановича безвольным Хоботовым из «Покровских ворот». Викторина и Степаненко не могут смириться с тем, что Евгений Ваганович взрослый человек и может делать то, что хочет.

Адвокат Сергей ЖоринФото: Алексей БУЛАТОВ

Любопытный факт: у Викторины есть дом в Америке. Половина этого дома принадлежит ей, а другая половина записана на Петросяна. А значит, дом тоже подлежит разделу, поскольку является совместно нажитым имуществом Петросяна и Степаненко. Хотя фактически домом пользуется только Викторина.

- Когда начнется суд по разделу имущества?

- Мне кажется, не раньше чем через год. А может, и позже. Пока эксперты оценили только недвижимость. Впереди - оценка культурных ценностей, книг, фарфора.

- Мирные переговоры не исключаете?

- Пока Степаненко категорически отказывается от переговоров. Евгений Ваганович за. В любое время все можно поделить пополам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Замышляют что-то": дочь отказалась общаться с Петросяном и называет Степаненко мамой

Викторина прилетела из США в Россию и поселилась у мачехи

В жизни Егения Петросяна кипят нешуточные страсти. В начале декабря сатирик женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. И теперь один из главных вопросов, который волнует обывателей, - подарит ли 30-летняя супруга любимому мужу ребенка. Для Татьяны младенец мог бы стать первенцем. А вот у Евгения Ванановича есть дочь Викторина от первого брака. Вот только отношения с ней у 74-летнего юмориста, мягко говоря, сложные. (подробности)

ЕЩЕ

«Уже не любовница, а жена»: 74-летний Евгений Петросян все-таки женился на своей 30-летней помощнице

В ноябре 2018 года Евгений Петросян развёлся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Виновницей разрыва творческого и семейного тандема поклонники Евгения Вагановича назвали его 30-летнюю помощницу Татьяну Брухунову (подробности)