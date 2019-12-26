2019-12-26T01:56:19+03:00
Звезды

"Замышляют что-то": дочь отказалась общаться с Петросяном и называет Степаненко мамой

Викторина прилетела из США в Россию и поселилась у мачехи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дочь отказалась общаться с Петросяном и называет Степаненко мамойДочь отказалась общаться с Петросяном и называет Степаненко мамойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В жизни Егения Петросяна кипят нешуточные страсти. В начале декабря сатирик женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. И теперь один из главных вопросов, который волнует обывателей, - подарит ли 30-летняя супруга любимому мужу ребенка. Для Татьяны младенец мог бы стать первенцем. А вот у Евгения Ванановича есть дочь Викторина от первого брака. Вот только отношения с ней у 74-летнего юмориста, мягко говоря, сложные.

Викторина окончила исторический факультет МГУ. Она продюсер цикла документальных фильмов о Бродвее. Девушка живет на Манхэттене в Нью-Йорке. Однако недавно прилетела в Москву. И поселилась у своей мачехи Елены Степаненко.

Четвертая жена Евгения Петросяна всегда была в прекрасных отношениях с падчерицей. Викторина называет ее мамой. После развода Степаненко и Петросяна единственная наследница сатирика стала на сторону Елены Григорьевны и отказалась общаться с отцом.

"Женя мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него", - рассказал в эфире шоу "Пусть говорят" друг юмориста Георгий Терехов.

По словам мужчины, Викторина очень близка с Еленой Григорьевной. "Всегда называла ее мамой. Но почему она решила отказаться от общения с отцом, - непонятно", - разводит руками мужчина. Как считают в окружении Петросяна и Степаненко, возможно, Викторина не хочет, чтобы семейное имущество досталось Татьяне Брухуновой.

О натянутых отношениях между Евгением Вагановичем и его дочерью рассказал и адвокат сатирика Сергей Жорин. "Викторина негативно настроена к разделу имущества. Вероятно, она уже видит себя наследницей. Викторина, по каким-то причинам, заняла сторону Степаненко, к папе настроена очень воинственно", - отметил юрист.

В программе речь также зашла о слухах по поводу возможной беременности Брухуновой. Мол, молодая избранница может родить Петросяну ребенка. "Я спросил у него: «Жень, ты что, действительно вновь хочешь стать отцом?». На что он ответил: «Ты что, не дай Бог! Мне одной хватит уже»", - поделился Терехов.

В последнее время Татьяна Брухунова подписалась на паблики, посвященные детям, их воспитанию. Кроме того, девушка также подписана на официальный микроблог элитного перинатального центра, где рожали многие звезды.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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