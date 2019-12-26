"Замышляют что-то": дочь отказалась общаться с Петросяном и называет Степаненко мамой
В жизни Егения Петросяна кипят нешуточные страсти. В начале декабря сатирик женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. И теперь один из главных вопросов, который волнует обывателей, - подарит ли 30-летняя супруга любимому мужу ребенка. Для Татьяны младенец мог бы стать первенцем. А вот у Евгения Ванановича есть дочь Викторина от первого брака. Вот только отношения с ней у 74-летнего юмориста, мягко говоря, сложные.
Викторина окончила исторический факультет МГУ. Она продюсер цикла документальных фильмов о Бродвее. Девушка живет на Манхэттене в Нью-Йорке. Однако недавно прилетела в Москву. И поселилась у своей мачехи Елены Степаненко.
Четвертая жена Евгения Петросяна всегда была в прекрасных отношениях с падчерицей. Викторина называет ее мамой. После развода Степаненко и Петросяна единственная наследница сатирика стала на сторону Елены Григорьевны и отказалась общаться с отцом.
"Женя мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него", - рассказал в эфире шоу "Пусть говорят" друг юмориста Георгий Терехов.
По словам мужчины, Викторина очень близка с Еленой Григорьевной. "Всегда называла ее мамой. Но почему она решила отказаться от общения с отцом, - непонятно", - разводит руками мужчина. Как считают в окружении Петросяна и Степаненко, возможно, Викторина не хочет, чтобы семейное имущество досталось Татьяне Брухуновой.
О натянутых отношениях между Евгением Вагановичем и его дочерью рассказал и адвокат сатирика Сергей Жорин. "Викторина негативно настроена к разделу имущества. Вероятно, она уже видит себя наследницей. Викторина, по каким-то причинам, заняла сторону Степаненко, к папе настроена очень воинственно", - отметил юрист.
В программе речь также зашла о слухах по поводу возможной беременности Брухуновой. Мол, молодая избранница может родить Петросяну ребенка. "Я спросил у него: «Жень, ты что, действительно вновь хочешь стать отцом?». На что он ответил: «Ты что, не дай Бог! Мне одной хватит уже»", - поделился Терехов.
В последнее время Татьяна Брухунова подписалась на паблики, посвященные детям, их воспитанию. Кроме того, девушка также подписана на официальный микроблог элитного перинатального центра, где рожали многие звезды.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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