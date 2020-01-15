Тайный брак мужа Лолиты: бывшая жена тренера умерла, а сам он может лишиться российского паспорта

Новость о том, что до Лолиты Дмитрий Иванов уже состоял в браке, оказалась сюрпризом даже для самой певицы. Адвокат артистки Сергей Жорин подозревает, что этот союз, продержавшийся всего восемь месяцев, был фиктивным. Во-первых, предыдущая жена на 21 год старше Иванова, а во-вторых, именно в этом браке фитнес-тренер из Белоруссии наконец получил гражданство РФ, после чего благополучно развелся. С Лолитой ситуация оказалась похожей, ведь благодаря ей молодой супруг оформил гражданство Израиля — именно поэтому певица сейчас в судебном порядке доказывает фиктивность своего брака. Если в суде все факты подтвердятся, то на счету Иванова будет сразу два фиктивных союза. И хотя преступлением это не является, фитнес-тренер может лишиться всего нажитого — а именно, заветных паспортов. Таким образом, Иванов может остаться не только без израильского, но и российского паспорта.

Между тем, kp.ru удалось выяснить детали из прошлой жизни без пяти минут бывшего мужа Лолиты. Предыдущая супруга, с которой он якобы жил с мая-2009 по январь-2010 (к слову, брак с Милявской был заключен 20 марта 2011-го), была прописана на западе Москвы, в районе Раменки. Сейчас эта двушка сдается, соседи хозяйку давно не видели, а о ее молодом супруге и вовсе слышат в первый раз. Однако, kp.ru удалось разыскать родственников женщины.

В этом доме на западе Москвы Дмитрий Иванов якобы жил со своей тайной супругой.

- Ее уже нет в живых, умерла три-четыре года назад, - рассказали близкие. - Фактически замужем она была лишь однажды и рассталась с мужем в 1980-м году, развод оформили через три года. А с Дмитрием… Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте.

Однако, по данным «КП», в этом союзе женщина подстраховалась и заключила внушительный брачный контракт, чтобы молодой муж не смог получить лишнего. Но, видимо, квартиры-машины-дачи фитнес-тренера не интересовали: спустя три месяца после получения российского гражданства он тихо-мирно развелся.

- Такая «помощь», когда супруги не планируют создавать семью, а женятся ради достижения определенных целей, на юридическом языке называется фиктивный брак, - отметил адвокат Сергей Жорин. - Любопытно, что раньше гражданство РФ иностранцы получали лишь спустя три года в браке, но потом было подписано соглашение, которое для граждан Белоруссии сократило этот срок для трех месяцев. Думаю, Иванов этим воспользовался. Поэтому сейчас мы будем подавать заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД Москвы о проведении проверки. Будем надеяться, что правоохранительные органы выяснят, насколько законно им было получено гражданство РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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