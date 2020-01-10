«Похоже на фиктивный брак»: у молодого мужа Лолиты нашлась тайная 65-летняя супруга

Долгоиграющая история развода Лолиты Милявской с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым обрастает подробностями. Еще в конце прошлого года артистка объявила, что будет добиваться признания брака фиктивным, и теперь тому находится все больше подтверждений. Адвокат певицы Сергей Жорин уверен, что молодой супруг (Иванов младше Лолиты почти на 12 лет) с самого начала не планировал строить с ней семью и жил под одной крышей ради получения израильского гражданств. Напомним, Милявская оформила его на законных основаниях — у нее еврейские корни, в Израиле похоронен ее отец. А Иванову, как законному супругу, паспорт достался автоматом. И когда уже все бумаги были получены, вскрылся тайный роман фитнес-тренера с косметологом из Белоруссии Ольгой Кулиевой. Теперь переписка с любовницей приобщена к делу как одно из доказательств "липового" брака.

- Мы хотели бы вызвать Кулиеву в суд для дачи показаний, - рассказал kp.ru адвокат Сергей Жорин. - Иванов утверждает, что общался с этой женщиной по работе, и переписка сугубо деловая. Но одно дело говорить это на камеры, и совсем другое — в суде, где отвечающий предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний.

Кроме того, у стороны защиты появился еще один весомый аргумент против Дмитрия Иванова: похоже, авантюру с женитьбой ради гражданства он проделывал и до Лолиты.

- Как нам удалось выяснить, до знакомства с Лолитой он был женат на даме значительно старше себя, - продолжает адвокат. - Брак с женщиной 1954 года рождения (сам Иванов — 1975 гр. - Ред.) был зарегистрирован во Дворце бракосочетаний №1 Москвы 29 мая 2009 года, а расторгнут в январе-2010, то есть просуществовал всего 8 месяцев. В это время Иванов, который родом из Белоруссии, получил Российское гражданство, и затем стремительно развелся. Не исключено, что это был типичный фиктивный брак, но подтвердить это можно лишь по судебным запросам — о них мы как раз и ходатайствуем и надеемся, что суд примет это во внимание. Что особенно важно — Лолита не знала об этом браке, Иванов ей никогда не рассказывал, все вскрылось уже в процессе развода.

Тем временем, первую победу в суде певица уже одержала. Дмитрий Иванов пытался обжаловать ее иск о признании брака фиктивным, но на днях Басманный суд Москвы отклонил эту жалобу. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в районный суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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