Людмила Поргина поскандалила с любовницей Караченцова в гостях у Леры Кудрявцевой

Знаменитого актера Николая Караченцова нет с нами больше года. Звезда "Ленкома" скончался 26 октября 2018 года. До самого последнего вздоха подле него была любящая супруга Людмила Поргина. Они прожили вместе более 40 лет. Но в жизни именитого артиста были и другие женщины.

Вдова Николая Караченцова стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Людмила Поргина согласилась на откровенный разговор. Заслуженная артистка России рассказала о любовницах своего знаменитого супруга и его внебрачной дочери.

В какой-то момент в студии появилась та, с кем актрисе приходилось делить любимого Коленьку. Как выяснилось, женщины долгие годы боролись за сердце артиста. Они до сих пор обвиняют друг друга в смерти звезды советского экрана.

В студии соперницы не сдерживали эмоций и закатили скандал. Соответствующее видео появилось на сайте НТВ. Обстановка была накалена до предела. Казалось, еще секунда, и Поргина вцепится в любовницу Караченцова.

secretnamillion_ntv Людмила Поргина посвятила Николаю Караченцову всю свою жизнь

Собственно, так и произошло. "Посмотрите на меня и посмотрите на эту женщину", - Людмила Андреевна вскочила с кресла при виде давней знакомой. На актрисе было шикарное платье в пол, украшенное камнями. Для пущего эффекта вдова покрутилась на месте, чтобы все могли оценить ее шикарный наряд и прическу.

После чего обратилась к любовнице мужа: "Зачем вы писали мне письма? У вас есть совесть, порядочность, мораль?".

"А у вас, которая читает чужие письма", - парировала, ухмыляясь, гостья.

В ответ Поргина перешла на крик. "Я вам сказала никогда не появляться в моем доме, на моем пороге", - сказала, как отрезала, актриса.