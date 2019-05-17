2019-05-17T21:07:49+03:00
Звезды

"Меня приговаривали к смерти": вдова Караченцова сделала признание

Близкие во всем поддерживают Людмилу Поргину
Ольга ЛИБГАРДТ
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Людмила Поргина.Людмила Поргина.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Семь месяцев прошло с того момента, как умер Николай Караченцов. Вдова актера Людмила Поргина не смирилась с тяжелой потерей. Каждый день, прожитый без любимого Колясика, дается ей с трудом. Но отвлекают ее от мрачных мыслей сын и внуки. Близкие люди во всем поддерживают безутешную женщину.

"Я говорила детям: «Не хочу жить без него, мне скучно. Не хватает его дыхания…». Мне не физически, мне тяжело жить без него, но понимаю, что и уйти не могу: нужна сыну, Ире, невестке, детям их", - сообщила Людмила Поргина.

После смерти мужа она не потеряла с ним некую духовную связь. "Я все время разговариваю с Колей. Говорю: «Тошно мне здесь жить без тебя. Ну дай мне знак: оставаться ли здесь и ради чего?» И вот только сороковой день прошел, рано утром в Турции выхожу на море. «Ну что? Где ответы твои?». И тут как шарахнет солнце, как будто выпрыгнуло из моря, и лучи, лучи - я все поняла. Да, есть постоянная связь между людьми - живыми и мертвыми", - уверяет женщина.

Вдова Караченцова признается, что однажды ей уже удалось избежать смерти. "Когда Колечка в 2005-м разбился, ко мне приходили какие-то люди и говорили, что на Колину звезду села черная звезда... Меня же тоже приговаривали к смерти, а вместо этого у меня нога сломалась в двух местах", - огорошила Поргина.

Все случилось много лет назад. Они были на гастролях в Тель-Авиве и у Караченцова пропал голос. Людмила Поргина решила позвонить белому раввину. "Приехали: раввин увел Колю в другую комнату, почитал каббалу, дал ему пузырек с какой-то жидкостью... Но меня он почему-то спросил: «У вас все нормально?» - «Нормально. Правда, в последнее время, знаете, у меня перед глазами возникает число 24 и холка встает, как у зверя перед опасностью». Он что-то посчитал по часам моего рождения и отпустил", - цитирует женщину сайт МК.RU.

Голос у Караченцова тогда вернулся, а гастроли прошли на ура. "Вернулись в Москву. Выходим на трап, и тут же я поскальзываюсь и лечу вниз кувырком...", - шокировала рассказом Поргина.

Но на этом страшные предзнаменования не закончились. "Перед второй аварией тоже происходили странные вещи. Однажды ночью увидела в окне какие-то страшные рожи. А потом эти же рожи увидела в храме Ванги в Болгарии. На мгновение они появились на иконе Божией Матери. Кошмар! Могу предположить, что люди колдуют, порчу наводят, но им же все потом воздастся", - говорит Людмила.

А в феврале с ней произошло несчастье. "Я упала 24 февраля на даче в день рождения своего сына Андрюши. Для меня, да и для всех нас февраль - самый страшный месяц. В феврале моя мама умерла, Колечка разбился в этот же день, только через час пятнадцать после ухода мамы. И вторая авария наша тоже была 27 февраля. Как будто в феврале все неимоверные черные силы собираются. Так что февралей я всегда очень боюсь", - посетовала вдова.

А ведь упала она на ровном месте. "На площадке, по которой обычно гулял Коля. Там ничего лишнего нет, потому что ничто не должно было мешать его движению, не дай Бог ему поскользнуться. Но в одном месте, куда капала вода, образовался небольшой лед, и на нем я поехала. Летела так, что понимала: поломаюсь вся, поэтому успела выставить руку. В результате четыре перелома с осколками, операция с четырехчасовым наркозом", - вспоминает Людмила.

Перед операцией ей приснился любимый муж: "Вижу театр, а навстречу мне идут Олег Янковский, Сашка Абдулов. Евгений Павлович Леонов говорит: «Привет, красавица». И вдруг смотрю - Коля в костюме, и я прижимаю его к себе, а он такой теплый. «Все будет хорошо, я с тобой. Но я не могу оставаться больше, должен уйти». Поворачивается, а за спиной у него, как фейерверки, цветы стали раскрываться: сирень, нарциссы. Он поворачивается, машет мне рукой и исчезает".

Сейчас Людмила Поргина пошла на поправку. Ей сделали повторную операцию. "Вытащили все спицы, заодно убрав при этом еще и подагрические дела", - хвастается Людмила. А недавно ее сильно удивил экстрасенс. Он сообщил: "Вы через два года выйдете замуж и будете очень счастливы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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