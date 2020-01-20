Историк Александр Мясников: Польской обиде на Россию 400 лет

Руководство Польши не пригласило Владимира Путина 1 сентября прошлого года на день начала Второй мировой войны, куда позвали всех мировых лидеров. Та же история произошла с 75-летием освобождения Освенцима. Поляки демонстративно отказались праздновать юбилей освобождения от нацизма. Почему народ, долго живший бок о бок с Россией, стал одним из ее главных ненавистников, «КП» пыталась разобраться в разговоре с писателем и историком Александром Мясниковым.

В СССР ЗАКРЫВАЛИ ГЛАЗА НА ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЯКОВ

- Мы постоянно слышим от Варшавы русофобские заявления. В чем корни такого негативного отношения?

- В истории! Всё там зарыто. Точнее, - в односторонней трактовке событий. Тут корень проблемы в послевоенной историографии. Польша была социалистической страной. Оборонительный союз соцстран назывался - Варшавский договор. И советская история жила по поговорке:, кто прошлое помянет, тому глаз вон.

- А помянуть-то полякам было что?

- Да. И Смутное время, когда Минин и Пожарский освобождали Москву и Отчество не от инопланетян, а от поляков. Сглаживалась тема участия поляков в Отечественной войне 1812 года. А ведь обращаясь к своей армии 11 июня 1812 года, Наполеон называл грядущую войну против России Польской войной. А в рядах его армии был 100-тысячный польский контингент. Именно поляки подталкивали Наполеона к войне против России. Затем была нелюбимая советской историей русско-польская война 1830-31 годов. Ведь декабристы «разбудили» не Герцена, как уверял Ленин, а поляков. Жертв в той войне было больше, чем в войне 1812 года.

- После революции-1917 Польша получила гораздо больше, чем могла рассчитывать?

- После советско-польской войны 1919-1921 годов, где благодаря легкомысленности Тухачевского, недооценившего Пилсудского, Красная армия была разгромлена, в 1921 году был подписан позорный Рижский мирный договор. Россия передала Польше огромные территории. В том числе, Западную Белоруссию и Украину, был отнят Виленский край. Поляки даже получили немалый кусок балтийского побережья. Польша была уверена в своей грядущей славе и требовала у Лиги наций, организации, предшествовавшей ООН, предоставления заморских колоний.

- Для нас это было унижение?

- По Рижскому договору 1921 года советско-польская граница устанавливалась намного восточнее «линии Керзона». В 1920 году по этой линии, получившей своё название в честь лорда Керзона, английский министр и предлагал большевикам провести границу с Польшей. Но Ленин отказался. Теперь же по Рижскому договору большевики теряли огромные территории и были вынуждены выплатить Польше огромные репарации и долги царского правительства. И Страна Советов оставила полякам от 110 до 120 тысяч пленных красноармейцев. Судьба большинства неизвестна. На Западе и в Польше любят поднимать вопрос о Катыни, но обходят вопрос о пленных красноармейцах.

В ДЕНЬ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ СССР БИЛ ЯПОНЦЕВ

- Советский Союз пытаются приравнять к гитлеровской Германии, обвиняя в развязывании Второй мировой. Что за роковое число 1 сентября 1939 года - и что в этот день делал СССР?

- Ничего! По крайней мере, на Западной границе. На Восточной границе заканчивались боевые действия Красной армии совместно с монгольскими частями на реке Халкин-Гол. Это территория Монголии. И мы на основании договора оказывали монголам военную помощь в борьбе с японскими милитаристами.

- Но Варшава-то настаивает, что именно СССР и Германия развязали 1 сентября Вторую мировую войну, напав на Польшу?

- Ясно, что эта волна вранья будет усиливаться. А война вспыхнула в другом месте и в другое время. За много тысяч километров от западной границы. В 1931 году началась японская интервенция в Маньчжурию — захват северо-восточной территории Китая. Японцы хотели переселить своё население на материк, в Маньчжурию. Причина – сейсмоопасность и прочие островные проблемы. Но для столь масштабной операции японцам надо было освободить территорию от китайцев.

- Так начались военные действия, а по сути, геноцид?

- Конечно! Создавая марионеточное государство Маньчжоу-Го, японцы уничтожили миллионы мирных жителей. В 1937 году война Японии с Китаем приняла широкомасштабный характер. 21 августа 1937 года по просьбе китайской стороны СССР заключил договор с Китаем об оказании военной и экономической помощи. В Китай пошла военная техника, оружие, самолёты и отправились военспецы и добровольцы. Так было до 1941 года. Так мы, по просьбе Китая, по сути, вступили во Вторую мировую войну. Поэтому-то инциденты на озере Хасан и реке Халхин-Гол можно рассматривать как события, проходившие в рамках Второй мировой войны.

- И Япония была союзницей Германии?

- Да, были так называемые страны Оси - Германия, Италия, Япония. Союзниками Оси позднее стали Румыния, Болгария, Венгрия, Таиланд, Хорватия и Словакия.

- Что именно и почему случилось 1 сентября 1939 года?

- В этот день словацкие и германские войска начали операцию «Вайс» и вторглись на территорию Польши. 3 сентября Англия по требованию США объявила войну Германии. Вот и дата отсчёта. И ничего другого.

Во время подписания "Рижского договора" после советско-польской войны 1919-1921 годовФото: EAST NEWS

ПОЛЯКИ ЗАКЛЮЧИЛИ ПАКТ С НЕМЦАМИ В 1934-м

- А как быть с пактом Молотова-Риббентропа?

- Каждый год по осени в Польше начинаются стоны и причитания. Повод - очередная годовщина начала Второй мировой. СМИ пестрят заголовками вроде «Пакт Риббентропа-Молотова: дьявольский завет», «Четвёртый раздел Речи Посполитой» . Это стало обязательным ритуалом, без которого трудно себе представить современную Польшу. А вот о событиях 1934 и 1938 годов в Польше вспоминать не любят.

- Что за тайна такая в этом пакте?

- Договор о ненападении между СССР и Германией августа 1939 года – это последний подписанный Германией пакт о ненападении. Подписан он был после того, как Англия и Франция после длительных переговоров отказались заключать подобные договоры с СССР. Выступая на сессии Верховного Совета СССР, глава государства Молотов, аргументируя свои предложения о необходимости ратификации этого договора, сказал: «Нам не оставили другого выбора». Все понимали, что война неминуема.

- А кто же подписывал подобные договоры с Германией до СССР?

- В 1934 году Польша одной из первых европейских стран подписали «Пакт Гитлер-Пилсудский». Он официально назывался «Договор о ненападении между Германией и Польшей». Помимо пакта были подписаны дополнительные секретные соглашения. Польша стала главным партнером нацистской Германии на Востоке. Именно поляки оставались верными идеям нацизма больше других. По данным профессора Рышарда Качмарека, директора Института Истории Силезского Университета, автора книги «Поляки в Вермахте», в вермахте служило около полумиллиона поляков - на Западном и Восточном фронтах, в Африке у Роммеля, в оккупационных войсках в Греции. Известно о поляках в войсках СС. На заключительном этапе войны в состав войск СС была принята так называемая Свентокшиская бригада или «бригада Святого Креста», сформированная из польских нацистов, придерживавшихся радикальных антисемитских взглядов, и принимавших участие в геноциде евреев. Её командиром был полковник Антоний Шацкий. Тысячи поляков были награждены Железными крестами и получили Рыцарские кресты.

А вслед за Польшей договор о ненападении с Германией заключили Англия, Франция, Румыния.

Пакт Молотова Риббентропа - договор о ненападении между СССР и Германией августа 1939 годаФото: EAST NEWS

ПОЛЬША С ГИТЛЕРОМ РАСЧЛЕНЯЛА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

- Вы упомянули 1938 год. Что тогда позорного для Польши произошло?

- Речь об уничтожении Чехословакии. События 1938 года именуются в истории Мюнхенским сговором. Тогда в Мюнхене лидеры европейских государств закрыли глаза на территориальные претензии нацистской Германии к Чехословакии и дали согласие на захват Судетской области. Позор Мюнхена приписывают Германии, но гибель Чехословацкой республики связана, как с Германией, так и с Польшей. Германия оторвала Судетскую область, а Польша - Тешинскую. Есть фотодокументы о входе польских танковых частей и пехоты в Чехословакию. И о том, что они там учинили. Всё есть. Но об этом в Польше, в Европе вспоминать не хотят. Чтобы было понятно, что из себя представляла Тишинская область: в конце 1938 года бывшие чехословацкие предприятия Тишинской области дали Польше почти 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали. С Тешинской областью поляки «отжали» у Словакии четыре карпатские деревни: Гладовку, Лесницу, Сухую Гору, Татранскую Яворину. И кто-то ещё удивляется, почему 1 сентября 1939 года в Польшу вместе с немцами вошли словаки?

- Поэтому ряд историков считают, что Вторая мировая в Европе началась не 1939-м, а в 1938-м?

- Когда немцы захватывали Судетскую область, они боялись вмешательства СССР. Ведь у СССР и Чехословакии был договор о военной помощи. Варшава успокоила Берлин, что поляки не дадут Красной армии и шага сделать для помощи Праге. И не дали, устроив на советско-польской границе военные учения. Правда, был и ещё один фактор в деле оказания помощи чехам и словакам – военная помощь Франции. По договору с Чехословакией Красная армия должна была войти после начала оказания военной помощи со стороны Франции. Которой не случилось. Так раздел Чехословакии обогатил Польшу и развязал руки Германии. И вскоре Германия захватывает всю Чехословакию. Затем нападает и оккупирует Данию, Норвегию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды и Францию.

- То есть, поначалу всё было хорошо между Германией и Польшей. А что потом случилось?

- Весной 1939 года Польша вступила в близкий контакт с главным врагом Германии – Англией. 31 марта 1939 года Великобритания пообещала Польше, что Англия и Франция станут гарантами безопасности Польши. 6 апреля 1939 года во время визита главы польского МИДа Юзефа Бека в Лондон было договорено, что эти гарантии примут официальную форму в виде англо-польского военного альянса. Подписал документ премьер Англии Чемберлен. В книге «Вторая мировая война» Черчилль писал: «И вот теперь Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши – той самой Польши, которая полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».

Гитлер этого предательства Польши не простил.

Германские войска начали операцию «Вайс» и вторглись на территорию Польши.Фото: EAST NEWS

СССР ВОШЕЛ В ПОЛЬШУ, КОГДА ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЖАЛО

- В 1939-м СССР принимал участие в разделе Польши?

- 1 сентября 1939 года Германия и Словакия вторглась в Польшу. Через два дня Британия и Франция под нажимом США объявили войну Германии. Но военных действий против Германии не предпринимали. И не собирались. А польская армия оказалась не способна противостоять Германии. Англия и Франция, заключившие с Польшей союзнические договоры, вместо военной помощи полякам, продолжили поиски путей умиротворения Германии. Пользуясь бездействием англичан и французам, германское командование наращивало удары в Польше.

- Красная армия вошла на территорию Польши 17 сентября 1939 года?

- Да. Об этом всем гражданам СССР стало известно из публикации в «Правде». В заявлении советского правительства объяснялись причины. Первая: правительство Польши к тому времени покинуло страну и польская государственность пала. И все договоры между СССР и Польшей более не действуют. Повторюсь - это было опубликовано в газете «Правда», что важно, так как сейчас на Западе говорят о том, что всё было сделано тайно. Кстати, польское правительство сбежало из страны, прихватив весь золотой запас и вывезя его в Англию. Вошедшим 17 сентября войскам Красной армии запрещалось обстреливать и подвергать бомбардировке населённые пункты, а также вести боевые действия против польских войск, если они не оказывают сопротивления. Солдатам разъяснялось, что они идут в Западную Белоруссию и в Западную Украину не как завоеватели, а как освободители украинских и белорусских братьев от гнёта, эксплуатации и власти помещиков и капиталистов.

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу.Фото: EAST NEWS

- Присоединение территорий не было принципиальным в тот период?

- Нет. Советское руководство волновало, чтобы как можно дальше отодвинуть театр возможных военных действий от своих важных центров — Киева, Минска и Ленинграда. СССР интересовал, в первую очередь, вопрос безопасности. И польский поход Красной Армии в 1939-м в первую очередь был обусловлен соображениями самозащиты. Если бы не этот договор, то немцы могли бы напасть на Советский Союз уже в начале 1940 года. Полтора года на строительство вооруженных сил и военной промышленности — огромный выигрыш времени в тех условиях.

- Кто-то в то время видел в этом агрессию СССР?

- О том, что Польский поход Красной Армии не был актом агрессии против Польши, свидетельствует и реакция международного сообщества. Ни Франция, ни Британия, которые объявили войну Германии 3 сентября 1939 года после вторжения Вермахта в Польшу, не предприняли аналогичного шага в отношении Советского Союза, который ввёл войска на территорию Польши 17 сентября того же года. Следовательно, ни в Лондоне, ни в Париже не считали, что СССР совершил акт агрессии. А тем более — начал войну. Даже польское правительство не квалифицировало действия Советского Союза как агрессию, даже выступая в Лиге Наций.

- А вообще-то это был возврат земель?

- СССР возвращал себе земли, отторгнутые в результате Рижского мира 1921 года. Земли, населённые преимущественно этническими украинцами и белорусами. И поэтому к действиям СССР в мире отнеслись с пониманием. Местное население встречало Красную армию как освободительницу - был накоплен негатив в отношении польской власти. С 1920-х годов шло заселение Западной Украины и Белоруссии польскими колонистами, запрещалось преподавание на украинском и белорусском языках. А жизненный уровень местного населения на восточных границах был хуже, чем жизнь в самой Польше.

Польская армия оказалась не способна противостоять Германии.Фото: EAST NEWS

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