2020-01-19T15:59:31+03:00
Звезды

"Улетим на чартере в Москву": Дане Борисовой предложили 300 тысяч за ночь любви

Телеведущая пользуется большой популярностью у мужчин
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дана Борисова говорит, что у нее нет отбоя от поклонников, которые мечтают познакомиться с ней поближе.Дана Борисова говорит, что у нее нет отбоя от поклонников, которые мечтают познакомиться с ней поближе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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У Даны Борисовой все не слава Богу. То к ней среди ночи бывший муж Максим Аксенов нагрянет в сопровождении врачей и полиции, то с дочкой поругается, да так, что 12-летняя Полина уйдет из дома. И вот в один из главных православных праздников - Крещение Господне - телеведущей сделали непристойной предложение.

Дана Борисова активно ведет блог и делится с подписчиками самым сокровенным. За жизнью 43-летней телеведущей следят сотни тысяч поклонников. Она пользуется популярностью у мужчин и вызывает зависть у женщин. Но иногда почитатели талантов эффектной блондинки выходят за рамки дозволенного. Так произошло в день Богоявления.

Молодой кавалер предложил Дане деньги за ночь любви. Щедрый мужчина готов оплатить билеты в бизнес-класс и поселить красавицу в самый лучший отель. Правда, возвращаться в Москву предстоит чартерным рейсом.

Соответствующее сообщение Борисова разместила в блоге. Теледива на предложение не в обиде. Она с юмором восприняла происходящее. Дана не раз заявляла, что старается не обращать внимания на неприличные сообщения. Сейчас звезда мечтает встретить достойного спутника.

Звезде телеэкрана сделали неприличное предложение. Фото: СОЦСЕТИ

Звезде телеэкрана сделали неприличное предложение.Фото: СОЦСЕТИ

К слову, в 2018 году появилась информация, что Дана Борисова якобы оказывает эскорт-услуги. Даже были обнародованы откровенные переписки. Утверждалось, что услуги звезды стоят четыре тысячи долларов.

Сама ведущая заявляла, что подобные сведения не соответствуют действительности. Но при этом делилась, что после этих слухов у нее нет отбоя от поклонников, которые мечтают познакомиться с ней поближе.

"Это фейковая переписка... Доброжелателей, естественно, много. Если начинаешь эту волну, тебя признают виноватым. Мне не в чем оправдываться и каяться. Меня тема секс-скандала не пугает. Я знала, что рано или поздно это закончится", - заявляла телеведущая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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