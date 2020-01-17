"Надо проверить на экстремизм": Милонов отреагировал на слова Водонаевой о материнском капитале

Сначала героиня любовной телестройки Алена Водонаева дала русским женщинам секрет экономии: не рожайте детей, а делайте аборты. Мол, нечего плодить нищету в России. Теперь этот «гениальный экономист» в мини-юбке выдала новые рецепты. Дамочка услышала о материнском капитале и решила его раскритиковать.

- Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона, - написала Водонаева в соцсетях. - Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение.

У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слёз на неё не взглянешь…

alenavodonaeva Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи

Прочли? Усвоили? И все это Алена говорит на фоне крупнейшего демографического кризиса. Рождаемость упала до позорных антирекордов.

- Эту накрашенную проститутку надо проверить на экстремизм, - не сдержал эмоций депутат Госдумы Виталий Милонов. - Это диверсия. Это призыв к убийствам. Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не «Дом-2» строить, а лес пилить в Сибирь. Пусть поживет годик в ссылке, проветрит мозги. Потом такую чушь писать не станет.

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