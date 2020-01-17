Арас Агаларов: Если Мишустин будет работать премьером так же, как главным налоговиком - борьба с бедностью может быть успешной

- Арас Искендерович, как вы оцениваете революционно-историческое Послание Президента России? О бизнесе очень много говорили. Некоторые после этого начали пугать, что до 200 рублей доллар будет стоить…

- Ну, по поводу рубля как раз больше всего говорят, что он себя чувствует достаточно уверенно.

У нас положительное сальдо торгового баланса, поэтому никаких причин для беспокойства нет. Наоборот, вы видите, что рубль уверенно укрепляется на протяжении года с небольшим.

Что касается Мишустина, я вам могу сказать одно: он сумел организовать - об этом я знаю не понаслышке, потому что нас всех это коснулось - действительно, лучшую в мире систему налоговых сборов. По сути дела, вся огромная страна «сидит» на одной кассе, которая находится у него. И все пробитые чеки, как ни фантастично это звучит, он видит. Он видит каждую пробитую пачку молока или килограмм сахара. По всей стране! И это, конечно, невероятное достижение. Теперь я перехожу к тому, какая новому премьеру сейчас будет поставлена задача и что он будет делать…

- Извините, я перебью, - о достижениях главного налоговика страны вы говорите с таким восхищением… Обычно миллиардеры так не говорят… Некоторые жаловались, что налоги драконовские…

Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС», известный российский миллиардер: «Если Мишустин будет работать премьером так же профессионально, как он работал главным налоговиком - борьба с бедностью может быть успешной» 00:00 00:00

- Налоги, конечно, драконовские. Но он-то эти налоги не устанавливал, он организовал систему сборов. Поэтому с восхищением я говорю о том, как Михаил Мишустин это смог сделать.

А уровень налогообложения в России завышен сегодня и, наверное, с этим новому премьеру тоже что-то придется делать, потому что налоговая нагрузка такова, что развитие бизнеса просто становится невозможным.

- Понял. Теперь - что касается его дальнейшей работы премьера Мишустина.

- Вот смотрите: в стране, вы знаете, профицит бюджета - раз, золотовалютные резервы - два, резервный фонд - три. То есть, денег - много. Но все время возникает сложный выбор - как их расходовать.

- Да - вот как?

- Отдать губернаторам? Мы это уже проходили: часто неэффективно средства используют. Деньги уходят, а результата нет.

- Оставлять средства федеральными, то есть, делать большие проекты? Разумно, но тогда местные нужды оголяются.

- И в любом случае надо отслеживать правильность расходов. Те системы контроля, слежения, которые сейчас используются - казначейство, банковское сопровождение - оказались не очень эффективными.

- На ваш взгляд – почему они неэффективны?

- Во-первых, все это (речь о контрольных мероприятиях. - А.Г.) происходит очень медленно.

Во-вторых, все равно люди находят способы, как контроль обойти и деньги, которые направлены на какой-то проект, могут быть использованы не по назначению.

И сегодня, я думаю, новому премьеру придется выстроить такую же систему слежения за расходованием денег, как и - система слежения за сборами. Если ему удастся сделать это в кратчайшие сроки, то результат будет действительно очень близким и очень видным.

Потому что проектов много, денег много, но как это все организовать? Даже технически сложновато. Михаилу Мишустину, как человеку, хорошо владеющему программным мастерством - он и программист, и компьютерщик, и организатор, и инженер - ему это будет немножко полегче.

- Главным лозунгом всех последних мероприятий: и Послания президента, и смены Кабинета министров, - стал лозунг борьбы с бедностью. Я понимаю, что, может быть, вас лично это не касается, но я знаю, что у вас десятки тысяч рабочих, служащих… Мы победим бедность?

- А это все взаимосвязано - то, о чем я сказал.

Если мы начинаем правильно расходовать деньги, они попадают в экономику. И это - борьба с бедностью.

Если мы начинаем увеличивать номинальную заработную плату - это борьба с бедностью.

Если мы начинаем целевым образом, используя компьютерные технологии, выяснять адресно, кто нуждается, и помогать им - это борьба с бедностью.

То есть, не просто, условно говоря, всем подряд что-то добавить, потому что есть семьи, где муж получает хорошие деньги, а жена - плохие. Или же наоборот. Или родители нуждаются, но дети их могут обеспечить и, может быть, им помогать и не надо. То есть, сумма этих факторов, я думаю, даст очень близкий и очень короткий результат.

- То есть, можно сказать, что, если новый премьер будет работать на своей должности так, как он работал главным налоговиком страны, то мы бедность победим?

- Да. Хотя - там стояла другая задача, с которой он справился. А теперь будет стоять другая задача. Если человек успешно решил первую, то должен решить и вторую.. Вот и все.

- Спасибо!

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