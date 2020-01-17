Михаил Мишустин - «Комсомольской правде»: «Драконовских мер против простых граждан? Нет, не затеваем. Абсолютно!»
Если бы не события 15 января, когда Владимир Путин сначала огласил свое историческое, как теперь мы считаем, Послание Федеральному собранию (а, фактически, это было обращение к народу), и затем - сразу же - случилась отставка правительства, - я бы, может быть, никогда бы и не вспомнил эту «театральную встречу».
А зато вот теперь... Как говорится - «спектакль в руку».
... Один из провинциальных театров давал в Москве - на одной из театральных площадок, - спектакль TOVARICH по довольно известной пьесе Жака Дюваля. (Если мне память не изменяет, было это летом 2013-го.) Я заглянул на эту постановку - ну, совершенно случайно - товарищ позвал. Среди гостей оказался (кажется, это был выходной - суббота или воскресенье) и глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
В антрактеФото: Михаил ФРОЛОВ
Еще до начала спектакля я подошел к нему, представился. Он кивнул, заулыбался - что, видимо, могло означать: мы с вами уже встречались. И, действительно, во время командировок Владимира Путина по стране (и в ранге президента, и в ранге премьера), Мишустин, занимавший разные должности, не скрывался, как некоторые чиновники, от журналистов - охотно с нами общался.
В зрительном зале наши места оказались совсем рядом, и во время антрактов (а их было два) мы с Михаилом Владимировичем обменивались впечатлениями. Тем более, что спектакль был ... «про деньги»!
Вот прямо сейчас я освежил в памяти сюжетную линию пьесы... Париж.1925 год. Русская эмиграция. Главные герои пьесы - бывший царский генерал, князь Урятьев с великой княжной Татьяной Петровной. Князь - генерал - обладатель капитала в 4 миллиарда франков, которые ему передал русский царь в дни госпереворота 1917-го. Враги России требуют от Урятьева потратить эти деньги на войну против Советской России. Но Урятьев отдает все миллиарды советскому комиссару Городченко - «на трактора для крестьян и хлеб для детей».
По ходу действия мы пару раз - в перерыве - с Михаилом Владимировичем делились впечатлениями, обменивались какими-то фразами. (Их точное содержание я не помню.) И после спектакля тоже немного поговорили. В итоге - по памяти и еще «по некоторым источникам» - и сложилось такое вот интервью... (В его достоверности можете не сомневаться.)
- ...Михаил Владимирович, ну, и как вам TOVARICH?
- Спектакль отличный!
- Нашу сегодняшнюю действительность никак не напоминает?
- Что вы имеете виду?
- Ну, может быть - дела с налогами да сборами...
- Не обижайтесь, но про налоги давайте сейчас не будем. Театр все же, а не министерство... Здесь же совсем другое настроение. Лучше об этом - в следующий раз. Встретимся, поговорим.
- Хорошо... Ну, тогда хотя бы скажите - никаких драконовских мер против простых людей вы не планируете? Не затеваете?
- Драконовских мер? Нет, не затеваем. Абсолютно!
...Позже, через помощников Мишустина, я к нему так и не пробился.
Может, теперь повезет?
Искренне ваш.
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