«Меня это умиляет!»: Даша Букина заплатит 500 долларов за реальный срок

Штраф за кокаин. Выговор за грабеж. Подзатыльник за побои.

Хотели гуманизации уголовного кодекса? Митинговали?

Вы его получили.

Артистка Наталья Бочкарева, которая 14 лет назад закончила сниматься в сериале «Счастливы вместе» в роли Даши Букиной, попалась с наркотиками на дороге. Есть видеосъемка. Отказ от медосвидетельствования. Есть признание актрисы прямо там, на трассе возле собственного «Кадиллака» (рыночная стоимость машины — более 4 миллионов рублей). И на суде — тоже. Есть результат экспертизы порошка. Казалось бы, доказательной базы хватило бы, чтоб упечь любого за решетку. Будь то зарвавшийся мажор, расстроенный спортсмен или жена олигарха на досуге.

Но, увы. Бочкарева отделалась штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав.

Почему?

Все по закону: массы порошка не хватило для сурового наказания — в пакетике было «всего» 0,69 граммов. Кто уж теперь узнает, просыпалось «белое вещество» во время изъятия или пока ехало в трусах актрисы в «Кадиллаке» по кочкам и колдобинам? Да, Бочкарева перевозила кокаин именно там. Только нижнее белье скрыло самое важное и, возможно, помогло актрисе уйти от строгой ответственности.

Наталье повезло — и с адвокатом, и с бывшим мужем (юрист), и с судьей (добрый), и вообще с российским обществом. Бунта никто не поднял, из антрепризных спектаклей не выгнал, квартиру не пикетировал. Актрису немного пожурили подписчики в инстаграме, что только позабавило Бочкареву.

— Каждый раз, когда вижу комментарии под своими постами по типу «ЕСТЬ ЧЕ?», меня это так умиляет, — отреагировала на троллинг актриса. — Прям моя фишка теперь будет 100%.

Кто не в курсе, «есть че» — это не аналог «как дела». Такая форма вопроса издревле подразумевает наличие ТОЛЬКО дурманящих гостинцев при себе.

Расшифруем: Бочкарева смеется и над самой ситуацией, и над теми, кто решил потревожить ее совесть, и над неотвратимостью смешного наказания. Высшим цинизмом стали демонстративные пожертвования на благотворительность, которые потом защита Натальи использовала как смягчающее обстоятельство. Мол, доброе дело человек сделал, исправляется — посмотрите, вот чеки.

Ну а че ей?

Нет, никто не желает тюремной баланды роскошной женщине в дорогих кольцах.

Вопрос в другом.

А это вообще справедливо, в стране, где сажают за кражу картошки с капустой (Псков, ноябрь 2018 года) или пылесоса (Ростов, январь 2019 года)?

Или вместе с конституционной реформой можно бы вспомнить и о судебной?

Ведь железная пята УК РФ может запросто укатать любого в асфальт — от пчеловода до старшеклассника. Закон, что дышло. Этот же УК готов в то же время тепло обняться и потом помахать ручкой звезде сериала «Счастливы вместе», выписав 500 долларов штрафа за тяжелый наркотик.

За машиной Бочкаревой числится три ДТП, неоплаченные штрафы и более десятка (!) ремонтных работ. То есть она представляла реальную угрозу жизни участникам дорожного движения. Не раз. И наверняка при желании можно было провести причинно-следственную связь между белым порошком, который любит перевозить Бочкарева, и этими событиями. Если бы не трусы. Именно они скрыли самое важное, что помогло актрисе остаться на свободе, потешаясь над законом.

А вы как считаете, справедливо Наталью отпустили или осадочек все же остался?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755736" frameborder="0"></iframe> Наталья Бочкарева прибыла в Преображенский суд со свитой адвокатов и охранников.

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