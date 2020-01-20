"Злые вонючки": маленькую дочь звезды Comedy Woman затравили из-за внешнего вида

Мир соцсетей жесток и беспощаден. Если в реальной жизни злодеев хоть чуть-чуть сдерживает страх наказания, то в виртуальном мире все иначе. Хейтеры ежеминутно атакуют своих жертв по самым разным поводам. Злопыхателям без разницы, на кого изливать свою желчь - одинаково страдают и взрослые, и дети. Чаще всего, конечно, под шквал критики попадают знаменитости.

Могла ли предположить звезда Comedy Woman Мария Кравченко, что ее материнское счастье обернется настоящей драмой. Гордость за единственную дочку, которую она родила от звезды КВН Константина Золотарева, сыграла с артисткой злую шутку.

Маша разместила в блоге несколько фотографий четырехлетней Виктории для модельного агентства. "Сейчас моя Ви хочет быть моделью. У нас уже есть в резюме строчка о модельной подготовке и первые профессиональные фотоснимки. Не знаю, сколько продлится у Виктории этот интерес, каприз это или призвание, но, я думаю, навык вести себя на публике ей всегда пригодится и в жизни, и в любой профессии", - подписала знаменитость снимки с дочкой.

kravacomedy Сейчас моя Ви хочет быть моделью

Однако неожиданно в адрес невинного ребенка началась настоящая травля. Подписчики вот уже несколько дней оставляют оскорбительные комментарии на тему внешности Вики. Шокированная Кравченко была вынуждена обратиться к хейтерам.

"И как только у некоторых поворачивается язык оскорблять детей, накладывать ярлыки «красивая/не красивая», чего достойна, а чего не достойна? На грязь мыслей и слов надо тыкать носом, а не молчаливо не обращать внимания. А то так и будут «некоторые» позволять себе больше, чем полагается нормами адекватного воспитания. Пока люди не реагируют, вирус дрянного человека так и будет распространяться", - начала свою гневную отповедь Мария.

kravacomedy Я не склонна анализировать причины хейта, потому мне далеко наплевать, как и что думают обо мне незнакомые безликие подписчики. Но у всего, конечно, есть свой предел

Она заявила, что хейтеры играют с огнем: "Унижать детей - это самое гиблое дело. Кармой вам вернется, потом еще думать будете, за что с вами так судьба несправедлива. А не надо было забывать и о моральной ответственности! Берегите детей!", - резюмировала Кравченко.

kativarnava Всех неадекватов и хамов жестко буду отправлять в блок

Лучшую подругу поддержала Екатерина Варнава, которая является крестной мамой Вики. Она не сдержала эмоций.

"Что? Я правильно поняла, кто-то решил, что может говорить ребенку, малышке, чего она достойна, а чего - нет, и решать, красивая она или нет? Обсуждать маленькую девочку в таком контексте? У меня есть парочка вопросов на тему глобального потепления... Насколько сильно оно может повлиять на мозг людей, потому что, мне кажется, нездоровых, агрессивных, злых вонючек стало как-то совсем много", - возмутилась 35-летняя артистка.