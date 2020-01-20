Что бы я поменял в Конституции? "РФ" назвал бы Россией

Если б я был султан - что бы я поменял в Конституции?

Не вдаваясь в долгие споры относительно самой формы правления и политических институтов - это отдельный вопрос - я бы внес три простые поправки.

Во-первых, я бы назвал страну Россия. Просто Россия.

Потому что аббревиатура "РФ" заставляет вспоминать цитату из Врунгеля - как вы корабль назовете, так он у вас и поплывет. Вот он и плывет как "РФ".

Во-вторых, я бы вписал туда, что создателями нашей страны являются русский и союзные ему народы.

Русский и союзные ему, - а не фантомный "многонациональный российский народ", которого нет, и который - всего лишь бессмысленная официозная копия советского народа.

Можно было бы и иначе, можно сказать, что русский народ - государствообразующий, но это мое "и союзные ему" - немного более либерально и компромиссно, чтобы не рассказывали про "фашизм" etc.

Ну и наконец, я бы предложил внести следующую новацию: Россия - это родина русских всего мира, и каждый русский, который хочет вернуться в Россию, автоматически имеет право на предоставление ему гражданства - хоть бы и прямо в аэропорту, - а равно и на жилье, образование, право быть избранным, и даже на особые государственные похороны для русских, умерших в эмиграции, которых возвращают домой их потомки или государство.

Хорошие были бы поправки.

Хорошая была бы страна.

Почти как Польша или Израиль.

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