2020-01-21T11:04:06+03:00
Спорт

Анна Щербакова заявила на чемпионат Европы по фигурному катанию три четверных прыжка и два акселя

Действующая чемпионка России - одна из фаворитов турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Анна Щербакова - одна из главных фавориток чемпионата Европы 2020.Анна Щербакова - одна из главных фавориток чемпионата Европы 2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 22 по 26 января в австрийском городе Грац пройдет очередной чемпионат Европы по фигурному катанию. Безусловными фаворитками этого турнира являются российские фигуристки. Ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная выиграли все значимые соревнования сезона. И теперь на континентальном первенстве будут выяснять еще раз - кто же лучше? Косторная выиграла финал Гран-При, Щербакова - недавний чемпионат России в Красноярске. Без наград и взрослых титулов пока что только Трусова.

А что же заявила на чемпионат Европы в свою программу Анна Щербакова? Дважды чемпионка России последних лет в короткую программу поставила свою обычную, в целом, для этого сезона программу. У нее там будет двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Обычно такого набора прыжков ей хватает, чтобы быть после первого проката в числе лидеров.

Но вот что касается произвольного выступления, то уже тут - на порядок больше интересного. Аня тут проявляет себя с самой что ни на есть яркой стороны. У нее во второй прокат поставлены три четверных прыжка - и все они стоят в начале выступления. Произвольная программа Щербаковой на чемпионате Европы открывается подряд с трех квадов. Это - четверной лутц, четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом. Помимо этого у Ани стоит в этом выступлении двойной аксель, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова и тройной лутц.

Анна Щербакова в нынешнем сезоне в свои 15 лет выиграла два этапа серии Гран-При, став первой в США и Китае. В финале состязаний она была второй в Турине. А в декабре второй год подряд выиграла чемпионат России среди взрослых. Но если год назад она не могла попасть на первенство Европы из-за возрастных ограничений, то теперь же едет одной из главных фавориток предстоящего турнира.

Отметим, что с 2014 года россиянки неизменно выигрывают чемпионаты Европы по фигурному катанию. Последний раз в январе 2013 года первенствовала итальянка Каролина Костнер. После ее триумфа в Загребе неизменно первыми были наши фигуристки. 2014 год - Юлия Липницкая, 2015 - Елизавета Туктамышева, 2016 и 2017 - Евгения Медведева, 2018 - Алина Загитова и год назад в Минске победила Софья Самодурова.

На чемпионате Европы в Грацие у женщин назначена короткая программа на 24 января, а спустя сутки они разыграют медали по итогам произвольного выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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