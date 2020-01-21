2020-01-21T13:52:44+03:00
Здоровье

Шесть погибших от коронавируса в Китае: для кого наиболее опасна «китайская» пневмония

В Роспотребнадзоре рассказали, какова вероятность распространения коронавируса из Китая в России
Анна НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Проверка пассажиров рейса из Китая в аэропорту Алма-Аты, Казахстан.Проверка пассажиров рейса из Китая в аэропорту Алма-Аты, Казахстан.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно о трех новых погибших от коронавируса нового типа в Китае. Таким образом, число жертв болезни уже достигло шести.

Четвертым погибшим стал 89-летний мужчина. Первые симптомы появились у него 13 января. После возникновения серьезных проблем с дыханием больного госпитализировали. Но спасти уже не удалось. 19 января пациент скончался. У него были тяжелые хронические болезни: диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца, рассказали представители органов здравоохранения КНР.

Китайцы массово скупают медицинские маски, которые и без того достаточно популярны в период вспышек вирусных инфекций. Фото: REUTERS

Китайцы массово скупают медицинские маски, которые и без того достаточно популярны в период вспышек вирусных инфекций.Фото: REUTERS

В российском Роспотребнадзоре подтверждают: «китайский» коронавирус наиболее опасен именно для людей с ослабленным здоровьем. В зоне риска лица с диабетом, почечной недостаточностью, хроническими болезнями легких и ослабленным иммунитетом.

В этой пекинской аптеке покупатели смели все противовирусные препараты. Фото: REUTERS

В этой пекинской аптеке покупатели смели все противовирусные препараты.Фото: REUTERS

В целом на сегодня эксперты оценивают риск летального исхода заболевания как низкий. По последним данным он составляет около полутора процентов. Для сравнения: у атипичной пневмонии 2002 — 2003 гг. была летальность около 10%, у Ближневосточного респираторного синдрома (2013 — 2015 гг.) - 30 - 35%.

Вероятность распространения «китайского» коронавируса в России в Роспотребнадзоре так же называют низкой. Завоз инфекции полностью исключить нельзя, поскольку нашу страну ежегодно посещают более полутора миллионов граждан КНР. Однако принимаются серьезные меры для раннего выявления больных, уверяют в ведомстве. В аэропортах пассажиров, прибывающих из Китая, обследуют с помощью тепловизора (этот прибор сигналит о повышении температуры тела). Кроме того, российские специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ занимаются разработкой экспресс-теста для диагностики коронавируса. Как сообщил сегодня замминистра здравоохранения Олег Салагай, тест должен быть готов к использованию уже в феврале.

Персонал больницы китайского города Ухань, который считается центром распространения опасного коронавируса. Фото: REUTERS

Персонал больницы китайского города Ухань, который считается центром распространения опасного коронавируса.Фото: REUTERS

Всего на настоящий момент известно о 224 случаях заболевания «китайской» пневмонией. 35 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди заразившихся 14 представителей медицинского персонала. Случаи заболевания, кроме Китая, отмечены в Южной Корее, Японии, Таиланде и Австралии. В среду, 22 января, запланировано экстренное заседание экспертного комитета ВОЗ, посвященное «китайской» пневмонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Китайская» пневмония: угрожает ли России новый опасный вирус из Поднебесной

Число больных растет, а ученые пока не могут выяснить, как люди заражаются тяжелой инфекцией (подробности)

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Стало известно, что опасная инфекция все-таки передается от человека к человеку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко: целевой набор студентов в медицинские вузы не привязывает молодых специалистов к одному месту работы
Председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов прокомментировал одно из нововведений, озвученных в послании президента Федеральному собранию.
Главный онколог Андрей Каприн: Мы научились останавливать рост опухоли у 90% больных раком печени и спасать пациенток с запущенной формой рака груди
Руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии рассказал, как развиваются технологии борьбы с «болезнью века» в нашей стране
Онколог Николай Жуков: Все больше людей, столкнувшись с раком, остаются в живых
Руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева рассказал, что важно знать пациентам, их родственникам и всем нам, чтобы не впадать в панику и отчаяние
Новости 24
В Госдуме уточнили, кто сможет досрочно выйти на пенсию
Кандидат на пост генпрокурора Краснов не считает нужным расширять полномочия ведомства
Песков сообщил, что поправки к Конституции будут массированно обсуждаться
Учёные назвали главную причину внезапного инфаркта
Минкомсвязь: С 1 марта доступ к порталу Госуслуг станет бесплатным
"Бредовые высказывания": Поклонская раскритиковала заявление Водонаевой о маткапитале
Совфед рассмотрит вопрос о назначение Игоря Краснова Генпрокурором 22 января
В Госдуме предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары
В Кёльне эвакуируют оперу, вокзал и телестанцию из-за бомбы времен Второй мировой
Володин назвал Водонаеву бесстыдницей
Автоэксперт назвал пять привычек водителя, которые могут «убить» авто зимой
Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми ресторанами
"Нафтогаз" не имеет претензий к "Газпрому", что удивило украинцев
"Порцию напечатанных суши, пожалуйста": В Японии рассказали о создании еды на 3D-принтере
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 6 человек
Верховный суд и Совфед должны до 22 января прислать отзывы к проекту поправок в Конституцию
Порошенко хотят доставлять на допросы принудительно
Министерство обороны отозвало иск к замглавы Генштаба о хищении на 6,7 млрд рублей
Погулял на широкую ногу: Журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане