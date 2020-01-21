Шесть погибших от коронавируса в Китае: для кого наиболее опасна «китайская» пневмония

Сегодня стало известно о трех новых погибших от коронавируса нового типа в Китае. Таким образом, число жертв болезни уже достигло шести.

Четвертым погибшим стал 89-летний мужчина. Первые симптомы появились у него 13 января. После возникновения серьезных проблем с дыханием больного госпитализировали. Но спасти уже не удалось. 19 января пациент скончался. У него были тяжелые хронические болезни: диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца, рассказали представители органов здравоохранения КНР.

Китайцы массово скупают медицинские маски, которые и без того достаточно популярны в период вспышек вирусных инфекций.Фото: REUTERS

В российском Роспотребнадзоре подтверждают: «китайский» коронавирус наиболее опасен именно для людей с ослабленным здоровьем. В зоне риска лица с диабетом, почечной недостаточностью, хроническими болезнями легких и ослабленным иммунитетом.

В этой пекинской аптеке покупатели смели все противовирусные препараты.Фото: REUTERS

В целом на сегодня эксперты оценивают риск летального исхода заболевания как низкий. По последним данным он составляет около полутора процентов. Для сравнения: у атипичной пневмонии 2002 — 2003 гг. была летальность около 10%, у Ближневосточного респираторного синдрома (2013 — 2015 гг.) - 30 - 35%.

Вероятность распространения «китайского» коронавируса в России в Роспотребнадзоре так же называют низкой. Завоз инфекции полностью исключить нельзя, поскольку нашу страну ежегодно посещают более полутора миллионов граждан КНР. Однако принимаются серьезные меры для раннего выявления больных, уверяют в ведомстве. В аэропортах пассажиров, прибывающих из Китая, обследуют с помощью тепловизора (этот прибор сигналит о повышении температуры тела). Кроме того, российские специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ занимаются разработкой экспресс-теста для диагностики коронавируса. Как сообщил сегодня замминистра здравоохранения Олег Салагай, тест должен быть готов к использованию уже в феврале.

Персонал больницы китайского города Ухань, который считается центром распространения опасного коронавируса.Фото: REUTERS

Всего на настоящий момент известно о 224 случаях заболевания «китайской» пневмонией. 35 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди заразившихся 14 представителей медицинского персонала. Случаи заболевания, кроме Китая, отмечены в Южной Корее, Японии, Таиланде и Австралии. В среду, 22 января, запланировано экстренное заседание экспертного комитета ВОЗ, посвященное «китайской» пневмонии.

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