«Изменил Шукшиной»: 72-летний Бари Алибасов раздел Свету Курицыну

Видимо, прошлогоднее отравление «Кротом» по-прежнему даёт о себе знать. На последних вечеринках, где появляется продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, мероприятия заканчиваются секс-скандалом. То Бари Каримович на вечеринке премии «Виктория» поднял на руки певицу Анну Калашникову, чуть не порвав ей юбку.

Теперь же, явившись на день рождения балерины Анастасии Волочковой, Алибасов набросился на журналистку Свету Курицыну, ту самую «Свету из Иваново».

Алибасов взялся снимать одежду с Курицыной на праздновании дня рождения Анастасии Волочковой.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сорвав с дамы свитер, Алибасов заявил журналистам, что он абсолютно здоров и по-прежнему интересуется симпатичными женщинами. Впрочем, Анастасия Волочкова не поняла выходку гостя.

-То Бари дарит мне «Камасутру», то теперь вот устроил такое безумное шоу,—засмеялась Анастасия Волочкова.

А гости праздника заметили, что Курицына похожа на супругу Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину. Такая же русская красавица. Другой вопрос, как на похождения мужа смотрит Лидия Николаевна...